Prende il via ‘Marzo Donna’: rassegna di eventi in programma fino al 23 marzo contro le discriminazioni e la violenza di genere. Il tema è stato oggetto della campagna di comunicazione ‘Io lotto’ realizzata dal Comune con alcuni artisti anche per far conoscere i centri antiviolenza sul territorio.