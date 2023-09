‘Le case del malcontento’ alla Biblioteca Ragionieri

Lettura scenica site specific, dal romanzo di Sacha Naspini, il 7 e l’8 settembre a Sesto Fiorentino (FI)

Da qualche parte i ‘cattivi’ devono pur abitare. E sembra che abitino tutti a Le Case, borgo maremmano in cui lo scrittore Sacha Naspini ha ambientato ‘Le case del malcontento’, romanzo con suggestioni da thriller gotico che le compagnie teatrali Murmuris e Attodue portano in scena in versione mise en espace, giovedì 7 e venerdì 8 settembre, ore 20:30, alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (FI).

Non sul palco principale del cortile, ma nel Vicolo Ex Forni, area dell’ex Manifattura Ginori – dove ha sede la biblioteca – che richiama il fascino delle archeologie industriali e in cui Simona Arrighi, curatrice del progetto, ha plasmato una lettura scenica volutamente ‘site specific’.

In scena Sandra Garuglieri, Luisa Bosi, Laura Croce, Roberto Gioffrè, Francesco Mancini, Marisa Boschi e Matteo Berti.

Con queste due serate, Murmuris e Attodue presentano una nuova tappa di avvicinamento allo spettacolo che debutterà nel marzo del 2024.

‘Le case del malcontento’ narra la storia di un paese dove ognuno è dato in pasto al proprio destino, con i suoi sprechi, le aspettative bruciate, le passioni, i giochi d’amore e di morte.

Nessuno si salva e nessuno è innocente tra gli abitanti di questo sprone di roccia che ricorda il cono dell’Inferno dantesco al contrario. Vite che si mostrano nella loro oscenità e che si fanno metafora della nostra parte più oscura.

Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni via email a info@attodue.net. Nell’ambito della rassegna ‘Un palco in biblioteca’.