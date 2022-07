La società degli inadeguati

Ci riesce difficile pensare ad una sistema meno meritocratico di quello italiano.

Proveremo, in una serie di articoli, a fotografare la situazione attuale, analizzando dati, cercando di comprendere come mai si sia arrivati a dei meccanismi che selezionano per le posizioni più delicate pescando nel peggio possibile, producendo una classe dirigente ormai caratterizzata da seri limiti cognitivi, in campo politico, sociale, economico.

Sicuramente balza agli occhi il fatto di trovarsi di fronte ad una popolazione che continua a peggiorare in tutti gli indici di competitività e che, soprattutto, dimostra di avere un capitale umano di qualità sempre più scarsa.

Si tratta di una deriva che non risparmia nessun settore, che procede in modo trasversale, dilagante, irreversibile.

I dati che fotografano la situazione sono impietosi.

Partiamo dall’analfabetismo funzionale, dalla sua definizione, anche perché si tende facilmente a fare confusione.

Come concetto comincia a diffondersi l’alfabetizzazione dei cosiddetti ‘paesi sviluppati’ raggiunge percentuali così alte, fino a comprendere la quasi totalità della popolazione, per cui non ha più senso far riferimento semplicemente alla capacità di leggere e scrivere.

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, ne fornisce un’efficace descrizione:

A person is functionally illiterate who cannot engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning of his group and community and also for enabling him to continue to use reading, writing and calculation for his own and the community’s development. OECD

Sostanzialmente, un analfabeta funzionale non è capace di elaborare le informazioni che riceve.

Non è capace di comprendere ciò che legge, di usarlo per raggiungere i propri obiettivi.

Non è capace di valutare l’attendibilità di un testo, della fonte dalla quale proviene, ovvero di riconoscere una fake news.

Nel programma PISA, Programme for International Student Assessment, sempre dell’OCSE, vengono individuati 7 livelli di comprensione del testo.

Livello 1b

Readers at level 1b can locate a single piece of explicitly stated information in a prominent position in a short, syntactically simple text with a familiar context and text type, such as a narrative or a simple list.

Livello 1a

Readers at level 1a can locate one or more independent pieces of explicitly stated information; they can recognise the main theme or author’s purpose in a text about a familiar topic, or to make a simple connection between information.

Livello 2

Readers at level 2 can locate one or more pieces of information, which may need to be inferred and may need to meet several conditions. They can recognize the main idea in a text, understand relationships, or construe meaning within a limited part of the text when the information is not prominent and the reader must make low-level inferences.

Livello 3

Readers at level 3 can locate, and in some cases recognise the relationship between, several pieces of information that must meet multiple conditions. They can also integrate several parts of a text in order to identify a main idea, understand a relationship or construe the meaning of a word or phrase. They need to take into account many features in comparing, contrasting or categorising. Often the required information is not prominent or there is much competing information; or there are other text obstacles, such as ideas that are contrary to expectation or negatively worded.

Livello 4

At level 4, readers can locate and organise several pieces of embedded information. They can also interpret the meaning of nuances of language in a section of text by taking into account the text as a whole. In other interpretative tasks, students demonstrate understanding and application of categories in an unfamiliar context. In addition, students at this level can use formal or public knowledge to hypothesise about or critically evaluate a text. Readers must demonstrate an accurate understanding of long or complex texts whose content or form may be unfamiliar.

Livello 5

At level 5, readers can locate and organise several pieces of deeply embedded information, inferring which information in the text is relevant. Reflective tasks require critical evaluation or hypothesis, drawing on specialised knowledge.

Livello 6

Readers at level 6 typically can make multiple inferences, comparisons and contrasts that are both detailed and precise. They demonstrate a full and detailed understanding of one or more texts and may integrate information from more than one text. Tasks may require the reader to deal with unfamiliar ideas, in the presence of prominent competing information, and to generate abstract categories for interpretations.

Students can hypothesise about or critically evaluate a complex text on an unfamiliar topic, taking into account multiple criteria or perspectives, and applying sophisticated understandings from beyond the text.