‘Io, Filumè’ al Teatro TRAM

La storia di Franco. La storia di un uomo. La storia di un artista. La storia del Teatro che si fa. Un racconto personale, per la prima volta a Napoli, che fa rivivere la ‘Filumena Marturano’ di Eduardo De Filippo in veste contemporanea come fosse “un’altra Filumè”.

È il Teatro TRAM di via Port’Alba a ospitare la compagnia toscana “Teatro di Bo'” con lo spettacolo ‘Io, Filumè’, monologo di Franco Di Corcia jr accompagnato dalla musica dal vivo di Mattia Pagni in scena da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile.

Io sono nato con la sindrome della valigia

questa battuta insieme all’altra

Aveva murì

racchiude l’essenza del monologo teatrale.

Franco Di Corcia jr cerca di costruire, per tutto il racconto teatrale, la storia della sua famiglia per giungere all’accettazione di se stesso come uomo e come artista

Siamo tutti figli? E allora dobbiamo essere tutti uguali.

In questo momento storico così particolare ‘Io Filumè’ vuole essere la bandiera dell’inclusione per combattere ogni forma di discriminazione, fantasmi della solitudine culturale.

Il monologo teatrale è costruito in gran parte sulle capacità di improvvisazione recitativa dell’attore, seguendo solamente uno spunto per aggiungere tasselli al suo racconto familiare.

Fin da piccolo Franco – nato all’estero in Svizzera da genitori meridionali e scappato ‘dentro a una valigia’ per rifugiarsi dai propri nonni a Salerno

perché i miei genitori firmarono un contratto di lavoro accettando di non aver figli e invece mia madre rimase subito incinta ma nascose la gravidanza e quando nacqui mi spedirono in Italia nascosto in una valigia!

– si è sentito una Filumè: non amata, non accettata, sacrifici non riconosciuti, con il nascosto desiderio di

m’hanna cunoscere, m’hanno vule’ bbene!

La storia di Franco è costellata di tante figure femminili presenti nella sua famiglia: tante piccole ‘Filumè’ di eduardiana memoria. Ed ecco che la storia di Franco si intreccia con quella di Filumena Marturano.

‘Io Filumè’ è un incontro – scontro tra Franco e Filumena Marturano. Un omaggio al mito moderno dell’eroina eduardiana che rivive in una veste contemporanea come fosse “un’altra Filumè”.

Commenta Di Corcia jr:

Non era scontato che io ritornassi in scena dopo anni di lunghi silenzi e dopo tanti cambiamenti nella mia vita e non era neppure scontato che nascesse un nuovo spettacolo, ‘Io Filume’. Uno spettacolo che mi fa viaggiare nella storia della mia famiglia, nella mia storia personale – come uomo e come artista – avendo come riferimento le gesta di Filumena Marturano.

