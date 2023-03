Nasce Confesercenti Acerra, distretto del commercio primo obiettivo

Riceviamo e pubblichiamo.

È stata inaugurata questo pomeriggio, 28 marzo, la sezione di Acerra di Confesercenti.

Alla presenza di Vincenzo Schiavo, Presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, è stata costituita l’associazione del territorio che si propone di assistere, sostenere e promuovere le tante attività ed aziende acerrane.

Come Presidente di Confesercenti Acerra è stato scelto Ambrogio Soriano, figura imprenditoriale importante, proprietario di una storica azienda del beverage di Acerra.

A comporre il direttivo ci sono il Segretario Nicola D’Anza e i Consiglieri Gaetano Paolella, Antonio Tufano e Ciro Elmo.

Presenti anche Vincenzo Mangone, Nicola D’Onofrio, Domenico La Montagna, Salvatore Riemma, Attilio Albachiara e Angela Mormile.

Sono già circa 100 le attività iscritte a Confesercenti Acerra, a breve ne saranno molte di più.

Commenta Vincenzo Schiavo:

Sarebbe un’importante aiuto per gli imprenditori in questo momento di difficoltà economica.

Confesercenti Campania e la sezione di Acerra, inoltre, pianificheranno altri progetti.

Conclude il Presidente Schiavo:

È emersa la necessità di collaborare e instaurare un dialogo continuo con la politica locale, con il sindaco e con gli assessori non solo sul rilevante tema del ‘Distretto del commercio’ ma anche per realizzare, per esempio, l’illuminazione green del Comune, per stabilire regole certe nel rispetto dell’occupazione del suolo pubblico, per valutare la possibilità di ampliare le attività commerciali.

Molto presto ci sarà un’assemblea pubblica di Confesercenti Acerra, aperta a tutti gli imprenditori, per valutare e ragionare sulle tante possibilità di sviluppo economico di questa terra e sui progetti al via.