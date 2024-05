‘S al Cubo’ all’Università Parthenope

Il 24 maggio a Napoli workshop Sport, Sviluppo e Sostenibilità



Venerdì 24 maggio, ore 14:00, l’Aula Magna dell’Università Parthenope sarà il palcoscenico del workshop ‘S al Cubo’, che conclude la prima esperienza triennale di Centri Sportivi di Comunità, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e co-finanziato da Laureus Fondazione Italia ETSe Play for Change Impresa sociale, e realizzata da un network di organizzazioni del terzo settore capitanate dalla cooperativa sociale La Locomotiva Onlus.

Con la moderazione del volto del giornalismo sportivo Rai Monica Matano e la straordinaria partecipazione di Patrizio Oliva, l’evento mirerà a raccontare storie di trasformazione, impatti sul territorio ed esperienze significative che i centri sportivi hanno attivato durante i tre anni di progetto.

L’obiettivo dell’incontro è quello creare sinergie efficaci per contrastare la povertà educativa e il disagio sociale giovanile a Napoli come a Roma e Palermo, proponendo nuovi orizzonti progettuali per garantire la sostenibilità e la continuità delle iniziative portate in campo finora.

Programma

Introduzione di Monica Matano e saluti istituzionali del Rettore dell’Università Parthenope Antonio Garofalo

1° Panel

S per Sport – Lo sport come strumento educativo per prevenire il disagio giovanile

2° Panel

S per Sviluppo: L’innovazione sociale attraverso la metodologia dei Centri Sportivi di Comunità; presentazione dei risultati e dell’impatto generato

3° Panel

S per Sostenibilità: Creazione di valore attraverso progetti sportivi sociali e collaborazioni tra enti no profit e aziende

Tra gli interventi in programma:

Marco Rossi Doria – Con I Bambini Impresa Sociale;

Ruggero Magnoni e Daria Braga – Fondazione Laureus Italia Onlus;

Andrea Radizzani e Valeria Ignarra – Play For Change Impresa Sociale; Maria Luisa Iavarone – Università Parthenope;

Arnaldo Rossi – La Locomotiva onlus s.c.s.;

Francesca Bongiovanni – Avanzi – Sostenibilità per Azioni.

Il workshop ‘S al Cubo’ sarà aperto al pubblico e alla stampa e destinato, in particolare, ad aziende interessate a politiche di sostenibilità, così come ad organizzazioni del terzo settore, operatori ed educatori sociali, allenatori sportivi interessati alla metodologia dei progetti sportivi sociali e studenti di Corsi in Scienze Motorie, Laurea Magistrale.

In seguito all’incontro, alle ore 16:00, i partecipanti avranno inoltre l’opportunità di visitare uno dei Centri Sportivi di Comunità di Napoli, M’Like, in via Enrico Cosenz 55, Naples, dove sarà possibile incontrare i bambini, i ragazzi e le diverse professionalità coinvolte nel progetto, insieme agli stakeholder di CSC.