Inaugurato Pizza Village Napoli, Sindaco Manfredi loda evento

Neanche la pioggia pomeridiana, che ieri, 17 giugno, ha colpito Napoli, ha impensierito i turisti stranieri e i napoletani accorsi numerosi alla giornata di apertura della decima edizione del Pizza Village Napoli.

Tra i primi ad arrivare sul Lungomare, accolti dagli organizzatori dell’evento, sono stati il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano.

Ha commentato Gaetano Manfredi:

Il Pizza Village rappresenta sicuramente un’occasione importante per poter mettere insieme tante persone per passare momenti di serenità attorno al simbolo della pizza ma anche per dare un’opportunità ai turisti che vengono a Napoli di vedere qualcosa di nuovo e di interessante.

Una bellissima iniziativa, un modo per stare insieme, per ripartire intorno alla pizza, ho visto tanti napoletani ma anche tantissimi turisti.

Il Primo cittadino, che ha dichiarato di essere per la prima volta al Pizza Village da Sindaco, ma di conoscerlo da cittadino, dopo aver degustato la pizza preparata dalla campionessa del mondo Teresa Iorio, ha poi affermato:

Riscontri entusiastici anche da parte del Segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Amitrano:

L’abbiamo detto alla Camera e l’ha ripetuto anche il presidente Fico: questo format può essere volano per il territorio per rappresentare un biglietto da visita, un biglietto di ingresso a Napoli, nella nostra città e quindi anche di incoming turistico che per fortuna è in forte crescita.

Una manifestazione bellissima perché promuove l’identità italiana, l’identità di Napoli, quindi della mia città, nel mondo.