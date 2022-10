Giobbe Covatta al Teatro Bolivar

‘Recital’ in scena il 22 ottobre a Napoli

Sabato 22 ottobre, ore 21:00, al Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, a Napoli, con la nuova direzione artistica di ‘Nu’Tracks’, andrà in scena il ‘Recital’ di Giobbe Covatta.

Accompagnato da Ugo Gangheri, alle corde, Giosy Cincotti, fisarmonica e pianoforte, ed Ernesto Nobili, chitarra, il comico napoletano, nato a Taranto, riproporrà i momenti più significativi della sua produzione teatrale degli ultimi anni.

Senza prescindere dalla musica, sul palco, Covatta farà divertire in linea con il suo stile dove ironia e satira s’intrecciano a volte con la scienza e a volte con la carta dei diritti dell’infanzia.

Come spesso accade, giocherà e farà riflettere sui paradossi della povertà e della fame dell’infanzia abbandonata, lasciando allo spettatore più di una riflessione amara ma vera, come spunto da portare a casa per pensare.

