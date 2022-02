Giani su accordo da 28,5 milioni su Nuovo Pignone

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani saluta con soddisfazione, assieme all’Assessore all’economia Leonardo Marras, il via libera da parte del Ministero per lo sviluppo economico ad un investimento da 28,5 milioni, di cui 7,7 messi a disposizione dal MiSE e quasi due proprio dalla Regione Toscana, per un progetto di sviluppo di tecnologie e prodotti a sostegno della transizione energetica della Baker Hughes Nuovo Pignone.

Spiega il Presidente:

Si tratta di una notizia positiva per almeno due motivi: perché consolida una presenza storica e qualificata come quella del Nuovo Pignone e di Baker Hughes a Firenze e in Toscana, con reverberi anche sull’indotto e perché si investe in ricerca e sviluppo e in nuove tecnologie, chiave di volta per mantenere competitività in futuro da parte del made in Italy.

Lo si fa per di più in collaborazione con centri di ricerca e università, con un gioco di squadra virtuoso dove l’innovazione si sposa alla svolta ‘green’ che fa bene all’ambiente, e creando nuovi posti di lavoro qualificati, in particolare ingegneri e tecnici specializzati”

Tutto ciò non può che essere un bel segnale per il futuro della nostra economia.