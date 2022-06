Giani, buon lavoro alla rinnovata giunta fiorentina

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.



Così Eugenio Giani saluta la nuova compagine del governo del capoluogo, annunciata dal Sindaco Dario Nardella.

La Toscana è impegnata in una serie di iniziative da cui dipende il futuro delle nostre comunità: la collaborazione con i sindaci e le amministrazioni cittadine è fondamentale e di certo presto non mancheranno nuove occasioni per lavorare insieme.