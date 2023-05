Garante Detenuti Campania: viaggio nella detenzione al femminile

Il 3 maggio inaugurazione mostra fotografica in Consiglio regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

‘Viaggio nella detenzione al femminile: mostre, dibattiti, visite nelle carceri’: è l’iniziativa promossa dal Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, che prenderà il via mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 10:30, nella sede del Consiglio regionale della Campania, al piano terra, con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Senza Colpe’ di Anna Catalano, che racconta la vita che i bambini in Italia vivono con le proprie madri negli Istituti a carcerazione attenuata per madri – ICAM.

Parteciperanno Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il Garante Ciambriello, il pediatra Paolo Siani e la curatrice della mostra Anna Catalano.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 3 al 15 maggio ogni mattina, eccetto i giorni festivi e i prefestivi.

Ha detto Ciambriello: