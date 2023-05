‘Torno in Campania’ e ‘Borghi della Campania’, due pdl all’esame

La III Commissione Consiliare Permanente si riunirà il 4 maggio in Consiglio regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

‘Torno in Campania’: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici e ‘Istituzione della rete regionale dei ‘Borghi della Campania’ sono le due proposte di legge all’esame della III Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Giovanni Mensorio, che si riunirà giovedì 4 maggio alle ore 12:00 in Consiglio regionale.

Le proposte di legge sono, rispettivamente, ad iniziativa della Vice Presidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, che ne è prima firmataria, e dei consiglieri Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi, Luigi Cirillo, Gennaro Saiello, e del Presidente della Commissione Speciale ‘Aree Interne’, Michele Cammarano.