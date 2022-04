‘From Another World’, nuovo singolo degli Overlogic

Disponibile dal 18 aprile

Esce lunedì 18 aprile 2022 ‘From Another World’, il nuovo singolo degli Overlogic.

Un nuovo capitolo, in attesa di un nuovo disco in uscita entro l’estate, per il duo di Bologna che torna finalmente con un brano vivace che non lascia tregua in cui il tema è affrontato dal punto di vista reazionario e non negativo, invita ad apprezzare le proprie diversità senza sentirsi estranei, un brano che descrive il senso di inadeguatezza di ognuno quando si affronta il quotidiano.

Con ‘From Another World’, gli Overlogic ci portano all’interno di un fantascientifico locale sotterraneo di Berlino, dal quale non vorremmo mai uscire.

Continui pensieri su noi stessi e su chi ci circonda spingono verso sentimenti contrastanti. Da un lato la voglia di chiudersi in sé stessi, dall’altro invece dare libero sfogo alla propria indole ed esprimere in modo diretto ciò che si pensa. Per questo, venire “da un altro mondo” sembrerebbe la cosa più logica per giustificare i propri comportamenti.

Biografia:

Overlogic è un duo di musica elettronica composto da Francesco Cavasinni, sintetizzatori, voce, ed Emanuele Orsini, batteria, drum machine. Attivi a Bologna dal 2015 gli Overlogic vivono le prime esperienze volte alla sperimentazione tra post-punk, elettronica e industrial music.

Presa consapevolezza dei propri mezzi, nel 2016 il duo esordisce con ‘From Where?’, un EP autoprodotto che ha permesso l’organizzazione di un piccolo tour tra Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Campania. Stimolati dai segnali positivi che l’EP aveva lasciato, la band torna in studio con la volontà di realizzare un lavoro più strutturato e completo.

Così nel 2019 terminano le registrazioni di ‘Delife’, l’album d’esordio del duo, promosso grazie a Urtovox Records e Unomundo Press Agency.

Oltre alla stampa italiana, il disco ha avuto accoglienza anche da quella francese richiamando l’attenzione della music agency La Mission. Tra il 2018 e il 2021 Overlogic ha collaborato con la Soul Film Production per la scrittura delle colonne sonore di due docufilm: ‘Alé’, 2018, e ’58bpm‘, 2020, disponibili entrambi sulla piattaforma Infinity.

A dicembre 2021 esce ‘Into the sparkless night’, EP dalle sonorità più cupe e intime, scritto durante i difficili mesi di quarantena.

Nel 2022 è prevista l’uscita del quarto EP dal titolo ‘Hermes’, un concept che oscilla tra musica elettronica e power pop, distribuito da The Orchard e con le edizioni a cura di Hoodooh.

A completare il team, il duo è attualmente in collaborazione con l’agenzia booking Altini Cose che curerà il tour estivo 2022.

La formazione live odierna ha previsto l’inserimento di un terzo elemento, il turnista Lillo Morreale, compositore e chitarrista al servizio del tour Overlogic.