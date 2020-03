Coronavirus, 19 nuovi casi positivi in tutta la Toscana

Stabili le condizioni di salute degli altri pazienti. Tre le persone, clinicamente guarite, dimesse

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono 19 i nuovi casi positivi al Coronavirus, Covid-19, registrati tra ieri sera, 3 marzo, e oggi, 4 marzo. Di seguito i dettagli per territorio di competenza delle singole Aziende sanitarie territoriali.

ASL sud est: sono 7 i nuovi casi positivi al Coronavirus ‘Covid-19’, nel territorio della Sud Est. Si tratta di 5 familiari e di un vicino di casa del paziente di Chiusi. I cinque familiari sono tre donne e due uomini, di cui un minore di 11 anni, tutti residenti a Chiusi tranne una parente che vive a Montepulciano, località Acquaviva, e tutti in isolamento domiciliare, costantemente monitorati.

Anche il vicino di casa, di 86 anni, vive a Chiusi, ed è ricoverato a ‘Le Scotte’ di Siena.

È risultato positivo anche il tampone della signora di Poppi, compagna dell’uomo risultato positivo ieri: entrambi sono ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo.

ASL nord ovest: altri 6 nuovi casi sospetti positivi al Coronavirus ‘Covid-19’ sono stati registrati sul territorio della Nord Ovest tra la serata di ieri, 3 marzo, e questa mattina, 4 marzo. In corso gli approfondimenti epidemiologici sui loro possibili contatti.

Di seguito il dettaglio dei 6 casi:

• un caso positivo a Pontremoli: ossia un cittadino di 76 anni passato dal pronto soccorso di Pontremoli e adesso ricoverato all’ospedale Apuane. L’unità di crisi aziendale ha disposto la sanificazione del pronto soccorso e del reparto di medicina dove è stato ricoverato, sospendendo l’attività per la sola giornata di oggi 4 marzo e attivando la quarantena di personale e pazienti soggetti a potenziale contagio. L’uomo vive da solo, si è recato in precedenza anche nella Casa della salute di Pontremoli, sottoposta alle opportune verifiche;

• un caso positivo a Livorno: il secondo caso è un livornese di 55 anni, ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno in condizioni critiche, ma stazionarie. L’uomo si è presentato autonomamente al pronto soccorso. Tutti gli operatori del reparto, che sono entrati in contatto con lui, sono stati posti in quarantena preventiva;

• due casi positivi in Valdera: si tratta di una coppia di coniugi sessantenni, che ha soggiornato in un albergo di Ferrara dal 21 al 23 febbraio ed entrata in contatto con spagnoli, risultati positivi al test per il “Covid-19”, in occasione di una manifestazione internazionale di tango. I coniugi sono in sorveglianza attiva domiciliare e stanno bene;

• due casi in Val di Cornia: si tratta di una coppia di settantenni, che come la precedente della Valdera ha soggiornato in un albergo di Ferrara dal 21 al 23 febbraio ed è entrata in contatto con spagnoli risultati positivi al test per il “Covid-19”. Anche questa coppia è in sorveglianza attiva domiciliare e in buone condizioni di salute.

ASL centro: i nuovi casi positivi registrati oggi sono 6, come evidenziano gli esiti dei tamponi esaminati a Careggi. Riguardo ai pazienti, a oggi in cura in ASL centro, sono stati dimessi i tre pazienti clinicamente guariti, ora in sorveglianza attiva nel proprio domicilio con monitoraggio costante di assistenti sanitari e medici di famiglia.

A oggi, mercoledì 4 marzo, in Toscana sono 38 i tamponi complessivi risultati positivi al test del Coronavirus ‘Covid-19’.

Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono – a oggi mercoledì 4 marzo – 1027 persone in isolamento domiciliare di cui 488 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna ASL.

Si tratta di 299 casi nella ASL centro – Firenze – Empoli – Prato – Pistoia, di 95 casi nella ASL nord ovest – Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno e di 94 casi in quella sud est – Arezzo – Siena – Grosseto.

Casistica – Covid19 Toscana 04-03-2020 – ore 15:00

Covid19 – unità isolamento domiciliare 04-03-2020 – ore 12:00