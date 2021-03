Confesercenti Campania, la protesta di parrucchieri ed estetisti

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuta questa mattina, 22 marzo, dinanzi alla Prefettura di Napoli, la manifestazione organizzata da Confesercenti Campania per tutelare il settore ‘benessere e parrucchieri’, in gravissime difficoltà a causa dell’anno di pandemia.

Circa mille i manifestanti della categoria ‘Immagine e Benessere’ di Confesercenti, con la partecipazione dell’associazione ‘Stamm Ca’ e di altri rappresentanti delle partite IVa.

Tra i presenti c’erano Vincenzo Schiavo, Presidente Confesercenti Campania, Nicola Diomaiuta, Presidente Regionale Immagine e Benessere di Confesercenti, e Giuseppe Esposito, Coordinatore Provinciale Immagine e Benessere e Presidente dell’Associazione ‘Stamm ca’, ricevuti in Prefettura da Dario Annunziata, dirigente membro del Gabinetto del Prefetto Marco Valentini.

Spiega Vincenzo Schiavo:

Un incontro giunto al termine di una lunga manifestazione in piazza:

Confesercenti Campania è stata al fianco di categorie vicine al tracollo dopo una chiusura che dura da quasi 10 mesi, visto che l’apertura a singhiozzo non solo non ha ripianato le perdite ma ha illuso e procurato più danni che benefici.

Diamo voce a 16mila imprese in Campania, 7mila solo a Napoli e provincia, per il settore di parrucchieri/barbieri, centri estetici, benessere e immagine. Si tratta di 35mila addetti diretti e di oltre 20mila indiretti: quasi 60mila lavoratori in gravissime difficoltà. In media le perdite di fatturato sono di oltre 20 milioni, del 40% rispetto al 2019, con punte di 70% e con molte attività che non riescono a pagare i fitti, le utenze e la tasse.

Chiediamo la riapertura delle attività, la sospensione dei canoni e dei tributi, la risoluzione di problemi atavici di scarsa tutela, quali l’abusivismo e l’assenza di ammortizzatori sociali per dipendenti e donne in maternità.

Da un lato per loro non c’è futuro, dall’altro il governo non fornisce risposte e ristori adeguati, visto che molti esercenti non hanno ricevuto neanche un euro. La categoria lega indissolubilmente il proprio intero reddito al negozio, senza questo introito non sopravvivono, e parliamo di 100mila euro di fatturato annui per il 90% delle imprese.

Fatturato che sale anche a 2000/250mila euro in media per i centri estetici/benessere che lavoravano molto con alberghi, nelle terme e nei luoghi turistici, ovvero in settori totalmente azzerati.