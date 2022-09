Confagricoltura Campania: Borgo diVino a Vietri sul Mare pieno successo

L’incantevole Villa Comunale di Vietri sul Mare (SA) ha fatto da suggestivo sfondo a Borgo diVino in Tour, una delle manifestazioni più attese in Costiera tra il 2 e il 4 settembre, organizzata da Valica, prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con Ecce Italia, promossa dall’Associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’ e fortemente voluta e sostenuta dalla Camera di Commercio di Salerno e da Confagricoltura Campania.

Il Presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, fa un bilancio entusiasta della kermesse appena conclusa:

Un successo annunciato, che è andato, anzi, oltre le aspettative, e conferma l’eccezionalità della formula scelta: un solo evento declinato in dieci magnifici borghi italiani, che mira a valorizzare al massimo le eccellenze dei territori – paesaggio, bellezze architettoniche, leggende, storia e prodotti tipici locali – e fa del turismo esperienziale, della fruibilità, della ricerca, della sostenibilità e della qualità i suoi punti di forza, dando lustro alle piccole e grandi realtà produttive locali.

Siamo stati orgogliosi e felici di essere tra i partner di questo affascinante percorso itinerante tra degustazioni, percorsi formativi ed esperienze diffuse che promuove vini di qualità eccelsa, alcuni dei quali provenienti da vitigni di origine antichissima, citati anche da storici dell’epoca romana.

Indovinatissima è stata la location scelta; la Villa Comunale, infatti, è un tripudio di colori, calore, odori e suoni che si fondono, contribuendo a creare un’atmosfera particolare.

Vorrei ringraziare non solo la macchina organizzativa che è stata perfetta, ma soprattutto il numerosissimo pubblico presente, tra cui i tanti turisti che hanno visitato i vari stand, assaggiando le ultime novità, e i giornalisti, che hanno contribuito ad amplificare la portata dell’evento che celebra e valorizza la cultura in ogni suo aspetto, rendendolo una vera e propria festa nel gusto e nella bellezza. Un piacere per gli occhi, l’anima e il palato in un momento di condivisione e socialità davvero unico.

La presenza alla serata inaugurale delle istituzioni è stata particolarmente significativa.



Con l’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, con i vertici della Camera di Commercio di Salerno, con Andrea Ferraioli, Presidente del Consorzio Vita Salernum Vites, con il Sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, e con Alfonso Giannella, delegato de ‘I Borghi più belli d’Italia’, abbiamo discusso, data la particolarità del periodo, dell’importanza di attuare strategie ancor più incisive per dare un nuovo impulso all’economia, tramite appunto l’enoturismo, ponendo in risalto le zone ad alta vocazione vitivinicola.

Ci tengo, infine, a ringraziare tutte le aziende che hanno creduto in questo progetto, evidenziando le migliori produzioni che il nostro territorio esprime.

Possiamo fare tanto per i nostri territori: abbiamo qualità, competenze, entusiasmo e voglia per far fruttare il nostro patrimonio di eccellenze, coniugando tradizione e innovazione, e lo dimostriamo giorno dopo giorno, rispondendo, con tenacia, grinta e passione, alle nuove sfide che il mondo ci pone dinnanzi.