Commercialisti Caserta. Ruolo e obiettivi del Comitato Pari Opportunità

Convegno il 28 febbraio nella sede dell’ODCEC

Riceviamo e pubblichiamo.

Ruolo e obiettivi del Comitato Pari Opportunità. Esperienze a confronto. Sarà questo il tema del convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta di cui è presidente Pietro Raucci.

L’appuntamento è in programma per domani martedì 28 febbraio dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede dell’Ordine in via Galileo Galilei, 2.

L’incontro sarà aperto dai saluti del presidente Raucci.

I lavori saranno introdotti dalla Presidente del Comitato Marina Brescia.

Quindi, gli interventi di Alfonsina Pepe, Presidente Commissione Analisi e Valutazione rapporto professione, Giovani e genere presso l’Ordine, ‘Ruolo e funzioni del CPO’, Michelina Affinito Vicepresidente CPO, ‘Il programma e le attività del CPO’, Domenica Marianna Lomazzo Consigliera di Parità della Regione Campania, ‘Politiche di promozione Pari Opportunità in Campania’, Carmela Del Basso, Presidente del Consiglio Comunale di Capua e imprenditrice.

Quindi, Drusilla De Nicola, Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta, ‘Esperienze e testimonianze della CPO del Comune di Caserta’.

A moderare l’incontro Vincenzo Motta, componente CPO.