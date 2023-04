COMICON: masterclass e panel su ‘Black Adam’ e ‘Thor’

Il 29 e 30 aprile doppio appuntamento con Francesco Grisi e Stefano Leoni di EDI Effetti Digitali Italiani, azienda italiana due volte David di Donatello che ha conquistato le major americane da Marvel a Warner Bros.

Dietro i superpoteri degli eroi Marvel e Dc Comics c’è un lavoro tutto italiano. Al Comicon arriva EDI Effetti Digitali Italiani, azienda leader in Italia dei VFX per cinema e serie TV, che racconterà al pubblico i segreti della post produzione dei blockbuster americani.

Francesco Grisi, CEO e Co-Founder di EDI, condurrà una masterclass sugli effetti visivi affrontando il caso di ‘Black Adam’ e cosa significa occuparsi di VFX per produzioni internazionali, sabato 29 aprile dalle 10:45 in Sala Italia della Mostra d’Oltremare.

Stefano Leoni, VFX supervisor di EDI, racconterà l’esperienza su Marvel come ‘Thor: Love and Thunder’ durante l’incontro dal titolo ‘Dal fumetto al cinema: gli effetti visivi come strumento narrativo’ che si terrà domenica 30 aprile dalle 10:30 in Sala Italia della Mostra d’Oltremare.

EDI sarà inoltre presente con l’esposizione ‘Come nascono gli effetti visivi?’ che accompagnerà gli spettatori a comprendere meglio il procedimento che porta alla realizzazione di VFX.

Dallo storyboard al bozzetto alle scene finite, disegno e concept a supporto degli effetti, verranno mostrate scene da ‘Romulus’, ‘Mondocane’, e i film che gli hanno consentito di vincere 2 David di Donatello come miglior effetti visivi ovvero ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’ e ‘Freaks out’.

Tra i lavori a cui ha partecipato negli anni ricordiamo ‘Gold’ con Matthew McConaughey, ‘Una vita da gatto’ con Kevin Spacey, ‘Ella & John’ con Helen Mirren, fino a ‘Le Mans ’66’ con Matt Damon e Christian Bale, ‘Jungle Cruise’ con Dwayne Johnson e Emily Blunt, la serie ‘The Nevers’, per il quale ha ottenuto una nomination agli Emmy per i VFX, e tra gli ultimi titoli italiani ‘Mixed by Erry’, ‘Lidia Poet’, ‘L’ultima notte di Amore’ e ‘Il ritorno di Casanova’.