Campania, Oliviero su trentesimo anniversario strage via D’Amelio

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania ricorda il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta morti nell’attentato

L’eredità morale di Paolo Borsellino è oggi viva più che mai ed è fondamentale coltivarla e trasmetterla alle nuove generazioni per il suo forte insegnamento dei valori della legalità e della socialità, di cui l’Italia ha particolarmente bisogno.



È quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio, a Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina.

