Calcio Napoli: il leggendario Elia Greco protagonista di un incontro

Il terzino e capitano del Napoli degli anni 50 e 60 protagonista del secondo appuntamento di ‘Sei personaggi in cerca di incontro: il valore dell’esperienza’

Sarà Elia Greco, il leggendario campione del Napoli degli anni Cinquanta e Sessanta, il grande protagonista del secondo appuntamento del ciclo ‘Sei personaggi in cerca di incontro: il valore dell’esperienza’, al centro della programmazione culturale dell’associazione nazionale 50&PIÙ, sede di Napoli.

La Sala Convegni ‘Cavaliere Vincenzo Cozzolino’, nel cuore della sede partenopea di via Cervantes, ospiterà ogni mese incontri legati al ‘valore dell’esperienza’.

Martedì 7 novembre alle ore 16:30 il ciclo di appuntamenti vedrà l’ottantasettenne giocatore e allenatore Elia Greco protagonista dell’incontro ‘Una vita per il calcio’.

Gli incontri si inseriscono nel quadro delle iniziative culturali e sociali che la 50&Più di Napoli, presieduta da Maurizio Merolla.

Curati dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, gli appuntamenti organizzati e promossi dalla sede napoletana di 50&Più vedono protagoniste figure di eccellenza del mondo dell’arte, dello sport, dell’imprenditoria, della letteratura o delle istituzioni, per un confronto costante con il pubblico e con gli iscritti della 50&Più.

L’incontro del 7 novembre, introdotto dal Presidente Maurizio Merolla, vedrà la presenza istituzionale del Consigliere comunale avv. Gennaro Esposito, Presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli. Attesi anche i saluti di Giuseppe Papaccio, Presidente di AICS – Napoli (Associazione Italiana Cultura Sport / Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), della Presidente della IV Municipalità Maria Caniglia e della dottoressa Giovanna Maria Scuderi, editrice e fondatrice di Agorà Giovani.

Bugatti, Comaschi, Morin, Franchini, Beltrandi, Greco, Di Giacomo, Bertucco, Vinìcio, Vitali e Pesaola: in una foto in bianco e nero sfilano gli eroi della gloriosa formazione del Napoli del Campionato Italiano di Calcio 1958 / 1959.

Allenati da Amadeo Amadei, gli undici partenopei vantavano nelle loro fila leggende come il formidabile portiere Ottavio Bugatti, Luìs Vinìcio detto ‘O Lione e Bruno Pesaola, per tutti semplicemente Petisso.

La fotografia emerge dallo scrigno dei cimeli di uno degli eroi azzurri degli anni Cinquanta e Sessanta, Elia Greco, talentuoso terzino e storico capitano del Napoli del Comandante Achille Lauro: figurine, autografi e immagini del passato raccontano una storia fatta di ricordi e passione calcistica.

Nato a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore in provincia di Milano, Greco è oggi un ottantasettenne le cui storie e i cui ricordi riempiono le memorie degli appassionati di calcio.

Cresciuto nelle fila del Legnano, Greco è approdato nel Napoli nel 1955, collezionando ben 159 presenze con gli azzurri tra gli anni Cinquanta e Sessanta e alzando anche la prima delle sei Coppe Italia dell’Albo d’Oro della formazione partenopea, al termine del Campionato 1961/1962. Quando racconta la sua storia Elia aggiunge sempre, con orgoglio, che non è stato solo un terzino del Napoli ma soprattutto ‘un capitano’ degli azzurri.

Allenatore della Nocerina e, successivamente, de L’Aquila, del Campobasso e del Fasano, Elia Greco è nell’Olimpo della squadra napoletana: nel dicembre del 2009, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione dello Stadio del Sole – poi Stadio San Paolo e, infine, Stadio Diego Armando Maradona – il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha donato a lui, a Dolo Mistone e a Luìs Vinicio una maglia azzurra con il numero 50.

Martedì 7 novembre 2023 – ore 16.30

‘Una vita per il calcio’ | Elia Greco

Ciclo di incontri ‘Sei personaggi in cerca di incontro: il valore dell’esperienza’

50&PIÙ – sede di Napoli | Sala Convegni ‘Cavaliere Vincenzo Cozzolino’

Via Cervantes, 55 | Napoli