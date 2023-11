‘Rimetti a posto la stanza’ al Teatro Lo Spazio

Riceviamo e pubblichiamo.

I rapporti e le dinamiche tra madre e figlia approdano al Teatro Lo Spazio di Roma, il 6 e 7 novembre, ore 21:00, con ‘Rimetti a posto la stanza’ di e con Tiziana Foschi e sua figlia Nina Fucci, dirette da Floriana Corlito.

E io che le spiegavo:

Una mamma e una figlia non si possono sposare… però in fondo in fondo le credevo.