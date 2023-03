Attacco hacker al profilo Facebook Galleria dell’Accademia di Firenze

Il Museo apre un nuovo profilo Facebook e fa denuncia alla Procura

La Galleria dell’Accademia di Firenze vittima di un attacco hacker su Facebook ha denunciato il caso alla Procura con la quale sta collaborando in queste ore.

Chi cura le pagine social del Museo è in contatto con i tecnici di Meta, l’impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, per bloccare le attività non autorizzate sulla pagina e recuperarne il pieno accesso e la gestione.

Al momento, in attesa di un intervento dei tecnici del social network, è stata aperta una nuova pagina su Facebook https://www.facebook.com/GalleriaAccademiaFirenze/.

Il Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg ha messo in evidenza gravi ritardi nella gestione della sicurezza da parte dei responsabili di Meta: