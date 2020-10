Assemblea Generale Assolombarda 2020

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel corso del 2020, soprattutto nei primi mesi dell’anno, la crescita dell’interscambio di persone e di merci da un lato all’altro del pianeta, che ha caratterizzato l’ultimo mezzo secolo, ha trovato una brusca interruzione. Siamo davanti a una crisi senza precedenti per l’Italia. E affrontiamo una recessione di portata storica per la Lombardia.

Così Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, durante la sua Relazione in occasione dell’Assemblea Generale 2020 all’Hangar di Linate.

Riscontriamo, però, che da maggio ad oggi la contrazione nelle serie mensili delle diverse variabili economiche si è progressivamente ridotta. Il rimbalzo è rilevante e ben avviato.

A dimostrazione della vitalità delle nostre imprese. Ma la distanza dai livelli pre-Covid è ancora ingente e il recupero è molto disomogeneo tra settori e territori. Pesa, in particolare, l’incertezza nella domanda, sia nel contesto interno sia in quello estero.

La globalizzazione sta vivendo uno stress test, ma non si fermerà. Non esiste nessun piccolo mondo antico cui tornare, riportando indietro le lancette. Ora abbiamo il compito di convivere con grandi sfide globali e con rischi sistemici, di convivere con l’imprevisto, di affrontare quei rischi che sono il ventre molle della globalizzazione. Nessuno può isolarsi.

Il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia, rappresenta una quota estremamente rilevante di valore economico per l’Italia: in una superficie pari ad appena il 2% del totale del Paese, si concentrano il 13% del PIL italiano, per un valore di 204 miliardi di euro, e il 13 % dell’export, per un valore di 63 miliardi di euro.

L’esperienza delle nostre imprese è l’interdipendenza: tutti dipendiamo da tutti, nelle idee, nei prodotti, nei clienti, nei mercati. Oggi questi legami ci hanno esposto e ci esporranno in futuro a rischi, che dobbiamo saper governare, attraverso una nuova consapevolezza della sicurezza e una nuova capacità di gestione.

In questo percorso tortuoso sta emergendo quello che gli economisti chiamano «scarring factor». È il «fattore cicatrice», è il rischio di una paura diffusa che può scardinare la fiducia nel lungo termine. Davanti ai nuovi rischi e alle vulnerabilità che tutti abbiamo imparato a conoscere e che fanno parte ancora del nostro presente, la risposta non può essere la rassegnazione. Soprattutto in Europa. Soprattutto nel nostro Paese.

Dopo le ferite apportate dalla recessione dello scorso decennio, non possiamo accettare un decennio perduto, perché sarebbero i giovani a portarne il peso, più di ogni altra categoria.

Per costruire il futuro dei giovani,

dobbiamo partire dalla fiducia.

In questo nuovo scenario, la fiducia è la base della crescita.

La ricostruzione di un tessuto di fiducia è quindi un vero e proprio imperativo, per le istituzioni, per le imprese, per tutti i corpi sociali.

Oggi più che mai, sottolineare l’importanza di superare l’impasse di questi ultimi giorni per non ritardare l’entrata in funzione del pacchetto di aiuti per la ripresa.

Lo stress test per la globalizzazione è stato tale anche per l’Unione Europea, troppo spesso schiacciata dai due giganti globali in conflitto, gli Stati Uniti e la Cina.

Senza l’Europa non avremmo la capacità per partecipare a un confronto mondiale che si gioca su scala sempre più ampia, nella demografia, nel commercio, nella tecnologia. Oggi, l’Italia ha buone ragioni per tornare a credere nel progetto europeo, per scommettere nella svolta degli ultimi mesi.

Perché tra gli Stati membri è emersa una nuova consapevolezza: non si può uscire da una crisi di proporzioni inedite senza investimenti comuni, senza responsabilità condivise.

Su questo, rispetto al passato, rispetto alla risposta deludente alla precedente recessione, a questa Commissione Europea va riconosciuto un cambio di passo.

Questi mesi hanno dimostrato come non abbia senso minare il progetto europeo, o chiamarsi fuori da esso, mentre l’unica strada è esserne pienamente protagonisti.

Il nostro futuro industriale passa per le priorità che l’Europa si è data a partire da quest’estate con il Recovery Fund. Infrastrutture, digitalizzazione, ammortizzatori sociali, scuola, sanità ed economia green, sono investimenti che non possiamo più rimandare. Per noi e per il Paese.

L’approvazione del futuro quadro finanziario pluriennale e il nuovo programma Next Generation EU riconoscono l’ampiezza della sfida davanti a noi e ne indicano l’orizzonte: l’importanza di prendere le decisioni di oggi attraverso gli occhi della prossima generazione.

Per questo, abbiamo in mente un’Europa che non sia timida, che passi rapidamente dai piani alle azioni, dalle buone intenzioni alla capacità di realizzazione. In questo percorso, non c’è e non può esserci un fossato tra Bruxelles e noi: noi siamo l’Europa. Dobbiamo avere una consapevolezza: i costi di quello che non facciamo oggi, si ritorceranno contro di noi domani.

Quando, come imprese, ci troviamo davanti a un prestito a condizioni migliori di quelle del mercato, non perdiamo tempo: presentiamo un piano di investimento e prendiamo quel prestito. Questo è quello che occorre fare con il MES, vista l’esigenza e l’urgenza che abbiamo nel nostro Paese di costruire la sanità del futuro.

Allo stesso tempo, questo è il momento di guardare al futuro, con un impegno in prospettiva. L’Europa riuscirà a incidere sulla trasformazione digitale e sulla sostenibilità solo con un pieno coinvolgimento delle imprese, con un patto comune delle imprese europee. Noi, imprese lombarde, dobbiamo abbracciare questo cambiamento, questo crescente impegno europeo per l’Italia.

Le risorse destinate al nostro Paese vanno utilizzate per trasformare la nostra società, per costruire l’economia del futuro, per generare crescita. Se non saremo capaci di farlo, saremo schiacciati dal debito.

E per la prossima generazione dobbiamo chiederci: come prepariamo i giovani? Come mettiamo le persone in condizione di esprimere al meglio il loro potenziale? La base per fare questo è la formazione: la migliore infrastruttura sociale. Questo è quello che deve tenerci svegli la notte.

Il rapporto delle imprese con la scuola e le università è una delle nostre priorità più importanti.

In questi mesi abbiamo rafforzato le collaborazioni delle aziende sulla formazione, in particolare negli ITS, anche facendo tesoro delle migliori esperienze europee. La formazione tecnica non è di serie B.

Al contrario, è uno dei tasselli su cui puntare per la ripartenza del manifatturiero all’insegna dell’innovazione.

Puntare sulla prossima generazione vuol dire liberare una volta per tutte il principale potenziale inespresso della nostra società. Quello delle donne: nel lavoro, nella carriera, ai vertici del management. Quello dei giovani, che deve essere al centro della nostra idea di società. Non possiamo tenere le nostre migliori risorse in panchina.

Guardiamo cosa è successo in questi anni, per esempio, con le specializzazioni mediche: abbiamo formato persone altamente qualificate e non siamo stati capaci di trattenerle.

Per poi renderci conto di quanto avevamo bisogno di loro. La stessa NADEF, recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri, riconosce la necessità di cambiare passo su questo tema.

Ogni riflessione sulla nostra sanità deve cominciare dal ricordo delle vittime e dal doveroso riconoscimento verso tutti coloro – a partire dagli operatori sanitari – che hanno tanto duramente lavorato in questi mesi per garantire la salute di tutti.

Il nostro non deve essere un omaggio retorico: nei prossimi mesi, nei prossimi anni, dobbiamo continuare a investire su queste persone.

Il nostro deve essere un impegno a 360 gradi, che migliori i servizi territoriali e che allo stesso tempo rilanci e rafforzi la leadership del nostro territorio sulle scienze della vita.

Una leadership che si basa su una capacità di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico unica in Italia e che ci pone ai vertici europei. La Lombardia è uno dei motori europei della ricerca: concentra rispettivamente il 21% del totale nazionale sia della spesa in ricerca e sviluppo e sia delle pubblicazioni scientifiche. Siamo leader nel trasferimento tecnologico: solo nel 2019 sono stati depositati 1.493 brevetti della Lombardia allo European Patent Office, ben il 34% del totale dell’Italia.

Con l’avvio di Human Technopole, con la candidatura di Milano al Tribunale Unificato dei Brevetti che abbiamo fortemente voluto, con la candidatura di Milano e Bergamo per ospitare il vertice globale della salute dell’anno prossimo, questo territorio sarà protagonista della crescente competizione internazionale sulle scienze della vita.

Nel lavoro di collaborazione europea sulla sanità, che speriamo sia accompagnato da un impegno finanziario più forte rispetto a quello uscito il 21 luglio dal Consiglio, la presidente von der Leyen ha annunciato l’istituzione di un’Agenzia Europea per la Ricerca e lo Sviluppo avanzato biomedico.

È un’altra partita che vogliamo giocare perché abbiamo tutte le carte in regola per poterla vincere.