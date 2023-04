Weekend lungo del 1°maggio 2023: ‘Il Cielo sopra Città della Scienza’

Il 29 e 30 aprile e il 1° maggio, Città della Scienza festeggia la Giornata mondiale dell’Astronomia con attività, spettacoli e visite speciali interamente dedicate all’Universo

Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, Città della Scienza festeggia la Giornata mondiale dell’Astronomia con attività, spettacoli e visite speciali interamente dedicate all’Universo.

Grazie a laboratori interattivi dedicati alle diverse fasce d’età, i più piccoli potranno intraprendere un viaggio narrato tra le costellazioni del cielo del Nord e i miti che suggellano amicizie senza fine, mentre i più grandi scopriranno quali sono i materiali con cui vengono costruite le navicelle spaziali e si cimenteranno nella creazione di un videogioco per salvarne una dagli attacchi degli asteroidi.

Il viaggio continuerà con le numerose visite guidate alla mostra ‘Spazio al futuro’ e con gli spettacoli live al Planetario per osservare da vicino pianeti, stelle e perfino galassie.

Non mancheranno come di consueto le visite guidate a Corporea e a tutte le altre mostre. Il laboratorio in fiaba ‘Storie del Cielo’ aiuterà i più piccoli a guardare il cielo notturno come se fosse un grande libro illustrato e a creare le proprie costellazioni, mentre l’interactive lab ‘Orion verso la Luna’, utilizzando un set di differenti materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, investigherà su quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come lo spacecraft Orion.

‘Il Sole e le altre stelle’, 29 aprile, presenterà una breve odissea con la storia del sole declinandone la genealogia e spiegando quale legame sottende tra essa e la vita sul nostro pianeta e gli effetti delle radiazioni sulla salute degli astronauti.

Infine, i visitatori potranno partecipare alla ‘City Nature Challenge 2023!’ Basterà scattare quante più foto possibili di qualsiasi tipo di specie vivente individuata durante la visita a Città della Scienza e, attraverso l’applicazione Inaturalist, caricare gli scatti e condividere le proprie osservazioni. I risultati saranno annunciati lunedì 8 maggio.

Ha dichiarato il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari:

Siamo molto soddisfatti del grandissimo riscontro che Città della Scienza e tutte le sue offerte stanno avendo non solo da parte di ragazzi e famiglie, che sono il nostro pubblico abituale, ma anche da moltissimi turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Lo scorso weekend abbiamo registrato oltre 6.000 presenze, per un totale di oltre 120.000 visitatori dallo scorso ottobre, un risultato che ci gratifica molto.

Per maggiori info: www.cittadellascienza.it