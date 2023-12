We-Hope, nasce la rete di servizi a supporto delle donne

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si chiama We-Hope la nuova rete di servizi nata per garantire occasioni di autonomia socio-economica e inclusione lavorativa a donne in situazioni di bisogno nell’area metropolitana di Firenze.

Il progetto, frutto della sinergia tra sei associazioni locali impegnate nel settore dell’inclusione sociale – ACISJF Firenze ODV, Associazione Nosotras, Associazione Progetto Arcobaleno, ItaliaHello, Gli Anelli Mancanti, Le Curandaie – e finanziato con i contributi al Terzo settore della Regione Toscana, si pone l’obiettivo di favorire l’empowerment, l’autonomia socio-economica e l’inserimento lavorativo di almeno 100 donne italiane e straniere che vivono una condizione di marginalità sul territorio fiorentino e nei comuni limitrofi.

Sottolinea l’Assessore alle politiche sociali Serena Spinelli, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del progetto:

We-Hope ha il pregio di mettere insieme persone, competenze e sensibilità di diverse associazioni, per offrire servizi rivolti alle donne che possono rivelarsi decisivi per superare situazioni di grave marginalità e per favorire opportunità su cui costruire un nuovo percorso di vita.

È stata proprio questa la novità che la Regione ha introdotto quest’anno per i contributi ai progetti in ambito sociale, ovvero la richiesta ai soggetti del terzo settore di fare rete e di costruire sinergie, in modo da generare azioni più forti e più capaci di incidere positivamente sulle nostre comunità.

Una sfida che anche in questo caso è stata raccolta positivamente con un progetto che si pone importanti obiettivi.