‘VIC – Verde Incontra Cultura’ a Parco Labia

Dal 25 agosto a Roma un mese di programmazione culturale gratuita e per tutti: Musica, Teatro, Laboratori e Spettacoli di Teatro Circo per i bambini e molto altro in 7.000mq di area verde aperta al territorio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 25 agosto al 25 settembre, i 7.000mq di area verde aperta al territorio di Parco Labia si animano con il festival multidisciplinare ‘VIC – Verde Incontra Cultura’, progetto curato da Medart e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico ‘Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme’ curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Gli eventi gratuiti accompagneranno i cittadini fino al 25 settembre susseguendosi nell’area verde, aperta al quartiere tutti i giorni dalle 9 fino alle 24, con l’alternarsi di concerti, spettacoli teatrali, attività per bambini, food & beverage, incontri letterari.

Il primo appuntamento musicale è il 1° settembre con Dirtyland, collettivo Hip-Hop/Urban romano formato da Uno Solo, Danny Wise, Il Terzo Occhio, Sila Bower Prod. PitchBull & UrbanKi-dz.

Il 9 settembre si prosegue con il concerto dell’artista Luca Carocci, chitarrista e cantante che, fra gli altri, ha collaborato con Operaja Criminale, Gnut, Margherita Vicario, Francesco Forni, Roberto “Bob” Angelini, Bianco.

E ancora, il 23 settembre, appuntamento con Lamine, nome d’arte di Viviana Strambelli: originaria di Erice, partecipa nel 2020 al premio Fabrizio de Andrè vincendo il Premio SIAE con il brano ‘Non è tardi’, raccolto nel suo ultimo album che presenta in occasione del concerto a Parco Labia.

Cinque serate – quelle del 25 e 27 agosto e 2, 10 e 16 settembre – sono dedicate a Sounds Like, un nuovo progetto nato per dare spazio a giovani formazioni musicali del territorio che reinterpretano grandi artisti nazionali e internazionali, spaziando fra i generi dal rock al funk, fino al pop e al cantautorato italiano.

Spazio anche al teatro dal 3 settembre con ‘Cuoro‘, il format inventato dall’attrice e autrice Gioia Salvatori partendo dal blog nel quale scriveva il suo punto di vista sul mondo, mettendo in luce riflessioni, nevrosi e paradossi della quotidianità che costellano le vite di ognuno, in chiave tragicomica.

Il 17 settembre, Daniele Parisi sul palco con il travolgente one man show ‘La vita è una beffa’: cibo, amore, malattia ed esistenzialismo, monologhi scritti sul pubblico, intrecci d’amore disperati, canzonette oscene e malinconiche, in uno spettacolo in continua evoluzione, che sistematizza pezzi di repertorio con pezzi inediti.

Il 24 settembre l’appuntamento è con Claudio Morici in scena con ‘Fenomenologia dei rapporti di coppia’: monologhi vecchi e nuovi, conversazioni in chat, corteggiamenti suicidi e saggi brevi per svelare una volta per tutte, dopo Epicuro, Freud e ‘Il tempo delle mele’, i meccanismi amorosi della coppia.

Affiancano la programmazione musicale e teatrale gli incontri culturali e gli appuntamenti dedicati ai bambini con Kids Labia, tutte le domeniche a partire dalle 17:00, con laboratori e spettacoli di Teatro Circo.

Programma completo nelle pagine social di ‘VIC – Verde Incontra Cultura’.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico ‘Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme’ curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Parco Labia è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. Spettacoli teatrali e concerti alle ore 21.00. Kids Labia tutte le domeniche dalle ore 17:00.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:

ass.cult.medart@gmail.com / 351-6999236

Facebook / Instagram