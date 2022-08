‘Porto Cesareo Film Festival’: svelati i nomi dei giurati

Al via le iscrizioni per il corso di fotografia subacquea

Svelati i nomi della giuria tecnica del ‘Porto Cesareo Film Festival’, cine-concorso dell’associazione Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto A-Mare i Giovani, giunto alla sua seconda edizione.

Sono duemila i lavori provenienti da 115 Paesi diversi che saranno valutati dalla giuria composta da:

Celeste Casciaro: musa, attrice e interprete di film e corti che la portano nei festival di tutto il mondo da Sundace a La Mostra di Venezia. Nominata per il Nastro d’Argento come migliore attrice nel 2014 per ‘In grazia di Dio’, è un’artista apprezzata in Italia e all’estero.

Virginia Panzera: Docente di audiovisivo. Autrice, redattrice e assistente alla regia per alcune delle più importanti produzioni in Italia come Rai, Endemol, Sky.

Nicolò Carnimeo: Docente di diritto della navigazione e dei trasporti nella facoltà di Economia dell’Università di Bari. Divulgatore scientifico e consulente Rai1 per la trasmissione Linea Blu.

Gustavo Caputo: Avvocato, attore e produttore della Saietta Film, fondata nel 1999 con Edoardo Winspeare, che in quindici anni produce lungometraggi e una trentina fra documentari e cortometraggi.

Luca Bandirali: Docente di Cinema presso l’Università del Salento ed ex membro del Consiglio di Amministrazione di Apulia Film Commission, è un critico cinematografico, redattore e autore per cinema, teatro e TV.

Si consolida la collaborazione del Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo con il Clorofilla Film Festival, che va avanti da 10 anni. Tra i due festival si è avviata una sinergia attraverso un vero e proprio scambio e gemellaggio culturale e cinematografico, grazie al feeling creatosi tra le due direzioni artistiche al femminile: Simonetta Grechi e Anna Seviroli.

Partner del PCFF Ciccio Riccio.

La serata conclusiva del festival sarà presentata dall’attore Giorgio Consoli.

Bio

Giorgio Consoli è un attore, musicista, performer e autore di testi musicali e teatrali. Diplomatosi attore professionista con specializzazione nel 2005 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa diretta da Luca Ronconi ha lavorato in diverse produzioni nazionali ed internazionali con Maestri della scena quali Luca Ronconi, Romeo Castellucci, Robert Carsen, Federico Tiezzi, Milo Rau.

Al cinema ha lavorato con registi quali Guido Chiesa, Carlos Solito, Nico Cirasola, Andrea Porporati, Alessandro Pondi, Luca Miniero, Vincenzo Marra, Marcus Stokes.

Da musicista è in attività con la band Leitmotiv di cui è autore e cantante. Attiva da anni, ha alle spalle 4 album editi, distribuiti globalmente e centinaia di date in Italia ed Europa. Autore professionista, Giorgio Consoli è autore dell’opera drammaturgica Sciocaciuè. Collabora attivamente con le realtà teatrali Clessidra Teatro e Teatro Le Forche.

Ha vinto premi cinematografici come Best Actor Rome Film Festival nel 2017 e BEst Acting Duo al Sanford Film Festival. Svolge altresì attività di acting coach da diversi anni in set cinematografici e quella di formatore teatrale in scuole e istituti e con lezioni individuali.

Nel maggio 2022 è uscito il suo primo album solista, ‘Coralli cotti a colazione’ per Diga Records / La Factory.