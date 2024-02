Variante alla Chiantigiana, Giani a varo Ponte sul Borro delle Argille

Un intervento atteso da anni e che adesso sta prendendo corpo

La Regione è stata determinante nel finanziamento di quest’opera. Ho sempre assecondato l’impegno del Sindaco Francesco Casini proprio perché questa è la porta del Chianti e sarà importantissimo riuscire a bypassare Grassina con la strada che da Ponte a Niccheri sale fino all’Ugolino, in armonia con il paesaggio circostante. È il primo tassello di un intervento che dovrà essere completato con tutte le altre opere previste: una moderna concezione di viabilità che garantirà sicurezza e basso impatto ambientale. Un’opera che migliorerà sensibilmente una zona caratterizzata da grandi flussi, anche turistici. Ci sono stati problemi nel recente passato ma li abbiamo superati con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti: Regione, Comuni di Bagno a Ripoli e Greve in Chianti, Città Metropolitana di Firenze. E senza tralasciare Autostrade, dato che questo complesso di interventi rientra anche in quello che ho definito il patto delle compensazioni della terza corsia autostradale del maggio 2023. Oggi è l’ennesima dimostrazione che la Toscana delle infrastrutture sta compiendo grandi passi avanti.

L’opera è finanziata da Regione, Città Metropolitana, stazione appaltante, comuni di Bagno a Ripoli e Greve in Chianti. I lavori del primo lotto, Ponte a Niccheri – Ghiacciaia, in corso di esecuzione, sono finanziati per 27,7 milioni di euro, quasi 18 dei quali provenienti dalle casse regionali.

Il secondo lotto, Capannuccia – Le Mortinete, attualmente non è finanziato. La fine dei lavori del primo lotto è prevista entro fine del prossimo autunno. L’avvio dei lavori del secondo, progetto e gara espletata, è in programma entro la fine del collaudo del primo lotto.