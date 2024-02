Galleria dell’Accademia Firenze prorogate visite guidate mostra Foschi

Dal 7 febbraio all’8 marzo 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

La Galleria dell’Accademia di Firenze, visto il successo di partecipanti, ha deciso di prorogare, a partire da mercoledì 7 febbraio fino a venerdì 8 marzo 2024, le visite guidate gratuite alla mostra ‘Pier Francesco Foschi (1502 – 1567) Pittore fiorentino’.

Il pubblico sarà accompagnato dalla guida esperta del personale del museo, appositamente formato.

In piccoli gruppi di massimo sette persone, i visitatori potranno non solo ammirare i capolavori del Foschi raccolti in questa sede, ma anche ascoltare storie, aneddoti e curiosità sulla vita di questo incredibile maestro del Manierismo ingiustamente dimenticato.

Le visite sono gratuite, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo, e si terranno ogni mercoledì e venerdì, in due turni, alle 15:00 e alle 17:00.

La prenotazione alla visita guidata è obbligatoria e deve essere effettuata attraverso la piattaforma Eventbrite al seguente link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visite-guidate-mostra-pier-francesco-foschi-1502-1567pittore-fiorentino-818402763697.

La mostra, la prima monografica in Europa dedicata a ‘Pier Francesco Foschi (1502 – 1567) pittore fiorentino’, è a cura di Cecilie Hollberg, Elvira Altiero, Nelda Damiano e Simone Giordani.

Raccoglie, suddivise in cinque sezioni, oltre 40 opere autografe provenienti da varie istituzioni e collezioni, pubbliche e private, dall’Italia e dall’estero.

Nonostante il successo riscosso in vita, dopo la morte l’artista cadde nella completa oscurità, l’esposizione ne ricostruisce la personalità artistica, riscoprendone il ruolo nella pittura fiorentina del Cinquecento.

Approfondisce i principali aspetti della prolifica attività del Foschi, a partire dagli studi giovanili presso Andrea del Sarto fino ai dipinti a tema sacro, realizzati sia su commissione di importanti istituzioni ecclesiastiche che per la devozione privata, e ai ritratti, genere in cui il pittore ottenne un notevole successo.

È accompagnata da un catalogo scientifico ampiamente illustrato, pubblicato da Silvana editoriale, che comprende: saggi di Cecilie Hollberg, con Carlo Falciani, Elvira Altiero, Nelda Damiano, Simone Giordani e Antonio Pinelli; schede critiche dei dipinti esposti e un repertorio con tutte le opere dell’artista.

Uno strumento prezioso per conoscere un grande maestro del Cinquecento.