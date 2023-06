Vacanze al mare per i piccoli pazienti dializzati Policlinico Milano

Dopo quattro anni di stop per il Covid è ripartito quest’anno il progetto dell’Associazione per il Bambino Nefropatico

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 25 giugno al 2 luglio, 18 piccoli pazienti del reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico del Policlinico di Milano, accompagnati dalle loro famiglie, si recheranno in Sicilia, nell’incantevole Isola delle Femmine.

Durante questo periodo i bambini potranno rilassarsi, divertirsi e sottoporsi alla terapia dialitica sotto l’attenta supervisione di un’équipe di medici e infermieri del reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico del Policlinico di Milano che li accompagnerà durante la vacanza, garantendo la continuità delle cure e vigilando quotidianamente sulla loro salute.

I bambini nefropatici cronici affetti da insufficienza renale hanno una routine molto restrittiva. Devono sottoporsi a tre sedute di dialisi settimanali, ciascuna delle quali li obbliga a rimanere collegati alle macchine per quattro ore. Questa condizione impedisce loro di allontanarsi dall’ospedale che li cura e li priva della gioia di poter vivere una vacanza come gli altri bambini.

L’obiettivo di ABN è, ed è sempre stato, quello di offrire ai bambini dializzati un’esperienza di vacanza indimenticabile da ormai più di 44 anni, che possa spezzare la routine casa-ospedale e dare loro momenti di spensieratezza, allegria. Grazie a questa iniziativa, i bambini potranno stringere amicizie speciali, godersi il mare e il sole, senza pensieri, con ricordi indimenticabili.

L’Associazione organizza il viaggio in toto e copre finanziariamente tutte le spese necessarie per garantire una bellissima vacanza.

Il Progetto Vacanze rappresenta un momento significativo nella vita dei ragazzi e delle loro famiglie e un maggiore stimolo ad affrontare la quotidianità con determinazione nella loro lotta contro la malattia, offrendo loro un sostegno concreto nelle varie fasi del percorso di cura.

Ancora oggi riceviamo le testimonianze dai ragazzi che ormai sono cresciuti e che hanno ancora quelle vacanze nel cuore, come Cristiano, che racconta come oltre 20 anni fa, durante una meravigliosa vacanza con ABN è stato richiamato a Milano per un rene nuovo che lo aspettava.

Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza nella realizzazione dei sogni di questi piccoli pazienti.

Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Associazione o su come sostenere le iniziative, visitare il sito web di ABN.