‘Tre x due – tra radio e TV’ alla Sala Truffaut

I Gemelli di Guidonia in scena il 12 gennaio a Giffoni Valle Piana (SA)

Gag, canzoni, imitazioni e tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Giovedì 12 gennaio, alle 21:00, alla Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana (SA) per la XIII Stagione Invernale di Prosa di Giffoni Teatro promossa dall’Associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro, arrivano i Gemelli di Guidonia, un talento moltiplicato per tre.

Pacifico, Gino ed Eduardo, che in realtà sono fratelli e non cugini, si esibiranno dal vivo in ‘Tre x due – tra radio e TV’. Musica e comicità coinvolgenti per uno show effervescente. E come sempre un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci del trio vincitore di Tale e Quale Show 2021 e protagonista del successo in radio e TV di Happy Family, il programma di Rai Radio2 condotto con Ema Stockolma, diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico.

Sul palco un mix frizzante e divertente basato sull’ironia musicale. Lo spettacolo racconta la loro storia, fin da quando, ancora bambini, cantavano e facevano imitazioni. Non mancheranno poi aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana danno vita a performance straordinarie. Un modo per conoscere i cantautori del passato e del presente, interpretati con grande rispetto.

Gli appuntamenti nel mese di gennaio sono due: dopo i Gemelli di Guidonia, venerdì 27 andrà in scena ‘Il padre della sposa’, una divertente comedy piena di momenti coinvolgenti, animata da situazioni tenere e divertenti di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, guidati da Gianluca Guidi.

Associazione Giffoni Teatro

Via Paolo Scarpone 8

Giffoni Valle Piana (SA)

339-4611502 / www.giffoniteatro.it / info@giffoniteatro.it

Biglietteria online www.go2.it

Botteghino Sala Truffaut: Via A. Moro 2, nei giorni di spettacolo dalle ore 19:00.