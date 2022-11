Traffico a Napoli, girone infernale in piazza Medaglie d’Oro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori collinari già Presidente della circoscrizione Vomero, torna ancora una volta a segnalare le condizioni disastrose del traffico nell’area collinare del capoluogo partenopeo, condizioni che sono ulteriormente peggiorate stamattina, 15 novembre, quando è entrato in vigore il nuovo dispositivo di traffico per i lavori in corso nell’area di piazza degli Artisti.

Sottolinea Capodanno:

Come era stato ampiamente previsto, il nuovo dispositivo di traffico temporaneo, varato con l’ordinanza n.16 del 10/11/2022 dell’U. O. Attività tecniche della direzione della Municipalità 5, ordinanza che prevede, fino al 19 novembre, il divieto di traffico veicolare nel tratto di via San Gennaro ad Antignano che da piazza degli Artisti conduce in via Merliani, ha costituito la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso già pieno.

Di conseguenza, per raggiungere via Merliani da piazza Medaglie d’Oro gli automobilisti, invece d’imboccare via Tino di Camaino, sono stati dirottati sul percorso obbligato: via Mario Fiore, piazza Fanzago, via D’Annibale con conseguenze immaginabili sul già asfittico traffico che si registra in quell’area, dove tra l’altro è presente il polo pediatrico Santobono con il relativo pronto soccorso.

Il tutto motivato dalla scavo per la posa dei cavi per una nuova linea elettrica in media tensione, eseguiti dalla società E-distribuzione.

Lavori che per arrecare minori disagi, andavano, a mio avviso, programmati ed eseguiti nel periodo estivo e non certo in pieno autunno, con scavi peraltro esposti alle avverse condizioni climatiche, annunciate per i prossimi giorni.

Le conseguenze si sono subito avvertite sin dalle prime ore del mattino con piazza Medaglie d’Oro che è andata completamente in tilt, un vero e proprio girone infernale con clacson strombazzanti e con autoambulanze, a sirene spiegate, bloccate nel traffico.

Laddove, invece, via Tino di Camaino e piazza degli Artisti, solitamente trafficate, apparivano completamente libere. Intasate all’inverosimile invece via Merliani, via De Mura e via Stanzione anche a ragione della sosta in seconda fila in quest’ultima strada.

Anche in questa circostanza, ma questa constatazione purtroppo non rappresenta una novità per l’area collinare, non si notava alcuna vigilanza per tentare di sbrogliare l’intricata matassa, che è andata ancor più aggrovigliandosi con il passare del tempo, generando un inquinamento ambientale che, come si può immaginare, sarà arrivato alle stelle.

Purtroppo, tale situazione sembra destinata a ripetersi anche nei prossimi giorni e fino al termine dei lavori in atto.