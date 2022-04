‘The Frank Sinatra Show’ al Teatro del Centro PIME

Francesco De Marco in concerto il 30 aprile a Milano

A Milano, sabato 30 aprile, ore 21:00, al Teatro del Centro PIME, via Mosè Bianchi 94, rivive la magia del mito di Frank Sinatra con un concerto a lui dedicato ‘The Frank Sinatra Show’, scritto e interpretato da Francesco De Marco, giovane e affermato doppiatore e speaker pubblicitario.

Sua la voce, tra l’altro, di Mike Iveson in ‘West Side Story’, il film di Steven Spielberg del 2021. Sul palco dell’Istituto missionario sarà accompagnato dalla Big Band Orchestra.

Un viaggio di 12 brani tratti dal repertorio più noto e amato di Sinatra, sarà intervallato da aneddoti tratti dalla sua biografia per portare la platea direttamente negli anni 50 e 60, i più fulgidi dell’artista. Lo spettacolo, come una sorta di documentario live, è pensato quindi per coinvolgere gli spettatori in un’esperienza totale ed emozionante.

L’attore e doppiatore Mario Scarabelli impersona Sinatra con una voce che regala la suggestiva sensazione di ascoltare proprio l’indimenticabile sonorità di ‘The Voice’.

Gli arrangiamenti di Mauro Porro sono gli originali dell’epoca nel rispetto dei canoni di allora, per offrire una performance fedele.

Francesco De Marco, 31 anni, di Milano, si definisce ‘cresciuto a pane e Frank Sinatra’ e dice che il canto è sempre stato il suo compagno di vita. Questo progetto nasce dunque dalla forte passione dell’autore per la musica jazz/swing e in particolare per The Voice.

Frank Sinatra è morto a 82 anni nel 1998 dopo settant’anni anni di carriera sempre all’apice del successo con centinaia di milioni di dischi venduti.

I critici lo considerano la più grande voce del XX secolo. Si aggiudicò ben 4 Oscar, 2 Golden Globe, 11 Grammy Awards e tanti altri premi tra i più prestigiosi. Le onorificenze non si contano.

Il Presidente Reagan gli assegnò la Medaglia Presidenziale della Libertà e nel 1997 gli Stati Uniti lo insignirono della Medaglia d’oro del Congresso, la più alta onorificenza degli USA. In tutto il mondo gli sono dedicati monumenti e perfino università, a Gerusalemme.

In Italia, lo chiamiamo The Voice, la voce, per eccellenza. Questo cantante, attore e conduttore televisivo americano è diventato un’icona immortale non solo per le incredibili doti canore ma anche per il suo impareggiabile fascino.

Gli occhi blu, lo stile, i matrimoni e i flirt con le donne più belle e famose dello star system ne hanno fatto un vero mito dello spettacolo mondiale. In Italia si è esibito tre volte, l’ultima rimasta storica fu al Palatrussardi di Milano il 27 settembre 1986 davanti a 9000 spettatori, in prima fila le più alte cariche dello Stato, mentre milioni di italiani seguirono l’esibizione in TV.

Centro PIME

via Mosè Bianchi, 94, Metro Lotto

Milano

Biglietti disponibili su: https://www.clappit.com/biglietti/acquista-biglietti-the-frank-sinatra-show.html

Centro PIME