Sonorità antiche a Napoli: al Teatro Sannazaro con i Flowin’Gospel

Gospel, musica divina, il cui significato, Vangelo è inteso come buona novella, parola di Dio. Le sue origini sono da rintracciare nell’esperienza degli schiavi Africani strappati alle loro terre e portati in America all’inizio del Seicento.

Questi uomini e queste donne si ritrovarono privati di ogni loro diritto, umiliati, costretti a lavorare e a soffrire in un mondo ostile e indifferente alla loro inumana condizione. Essi riversarono così, nel canto, la sofferenza e la speranza, dando vita a un genere carico di simboli e significato.

Il Gospel cominciò ad essere codificato tra gli anni Venti e Quaranta del Ventesimo Secolo identificato come musica religiosa afro – americana basata su grandi cori di chiesa cui fa da contraltare un’eccezionale cantante solista.

Esso affonda le sue radici nelle forme spontanee di devozione religiosa delle Chiese dei Santi, che incoraggiavano i singoli fedeli a dare testimonianza della loro fede cantando, suonando e, talvolta, danzando, durante la celebrazione.

Dall’America, sono almeno 20 anni che questa meravigliosa musica è stata importata anche in Italia. ‘Gospel Connection’ è il grande meeting, il workshop più importante d’Italia che ogni anno si tiene per la maggior parte dei casi ad Assisi (PG) e al quale partecipano i numerosi gruppi e cori che da nord a sud portano in giro questa musica e questa cultura.

Anche a Napoli abbiamo un affermato coro Gospel, i Flowin’Gospel, un gruppo di persone che, già in precedenza, aveva avuto esperienze corali con altre formazioni e che si è unito nel 2013.

Rita Ciccarelli è la strepitosa cantante solista, l’anima del gruppo, nata e cresciuta a Napoli, cantante, insegnante di canto e vocal coach, direttrice di coro, dal 1998 si dedica con amore e passione alla Gospel Music approfondendone gli studi, la tecnica, l’ispirazione.

Rita, parlami dei Flowin’Gospel.

Come è iniziato questo tuo amore viscerale per il Gospel?

Un genere che non appartiene realmente alla nostra cultura ma che affascina sempre di più noi italiani.

Si pensa molto ai canti Gospel solo durante queste festività, mentre in America questa musica si ascolta e si vive tutti i giorni. C’è tutto un mondo che vi vive intorno, un mondo discografico, un mondo fatto di locali in cui si fa solo questo tipo di musica, oltre, ovviamente, ad essere la musica che si ascolta principalmente nelle loro chiese protestanti.

Il Gospel è diffuso nel nostro Paese, in Italia, anche se, non appartenendo realmente alla nostra cultura spirituale, viene circoscritto, proposto e ascoltato solo nel periodo di Natale.

Lunedì 22 novembre, ore 21:00, terrete un concerto al Teatro Sannazaro di Napoli, cosa ci dovremo aspettare?

Offriamo un percorso che segue un filo conduttore, dalla prima canzone all’ultima, per raccontare che cosa è il Gospel, come ce ne siamo innamorati e come amiamo trasmetterlo alle persone.

A noi piace molto avere un rapporto interattivo col pubblico, agire con le persone che vengono a sentirci. Visto che i nostri canti sono in inglese non tutti li riescono a tradurre e comprenderne il testo e, proprio per questo, cerchiamo sempre di dare una spiegazione, almeno generale, di quello che stiamo andando a cantare.

E allora dimmi, che cos’è il Gospel?

È una musica speciale e quando la incontri ti cambia la vita. Questo è quello che è successo a me. Ti avvicini al Gospel perché il suono e le voci, ti piacciono; se sei un musicista è probabile che tu, come primo approccio, ne sia attratto musicalmente, poi, però, come dico sempre durante i concerti, questo è un mondo non solo da cantare e da suonare, ma da scoprire.

Dicembre, un mese caldo per il Gospel, quali sono i vostri programmi?

Il 5 dicembre andremo a cantare per chi è meno fortunato di noi, in un’associazione che si occupa di minori oncologici, Il Coraggio dei Bambini, cercando di portare un messaggio di speranza a questi piccoli angeli e alle loro famiglie.

Dicembre è un periodo ricco di eventi e di concerti. Ne abbiamo in programma il 17 e 18 nella basilica di San Lorenzo Maggiore avendo come ospite la cantante Karima, una delle voci più belle del panorama italiano.

Bei progetti, belle idee… quale messaggio volete trasmettere con la vostra meravigliosa musica?

Vorremmo far capire a tutti che non ci dobbiamo abbattere perché, ‘Better is yet to come’, il meglio deve ancora venire, quindi, sicuramente questo brutto momento che stiamo vivendo ce lo lasceremo alle spalle. Ci vorrà ancora un po’ di tempo ma i giorni migliori stanno per arrivare.

Non dobbiamo perdere la concentrazione e dobbiamo continuare ad avere fede, ne sono sicura, poiché so che Dio non ci mette mai davanti a dei percorsi che non possiamo affrontare e superare.