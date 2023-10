Serie A: il punto dopo 5 giornate di campionato

La Serie A di quest’anno sta regalando poche certezze e molte, moltissime sorprese.

Le romane stanno faticando tanto, e lo stesso discorso vale per il Napoli, che sta avendo delle chiare difficoltà a ritrovare la brillantezza dello scorso anno.

L’Inter viaggia a vele spiegate, a punteggio pieno e con evidenti velleità da seconda stella, mentre il Milan si propone finora come la principale avversaria.

La Juve, invece, sta vivendo degli alti e bassi abbastanza preoccupanti.

Vediamo dunque di fare il punto sulla Serie A dopo 5 giornate di campionato.

Inter finora senza avversarie

Fino a questo momento, l’Inter sta dimostrando di essere in assoluto la squadra più forte della Serie A. Non è una sorpresa, se si pensa che anche le scommesse Italia la davano come principale favorita ai nastri di partenza.

I nerazzurri lo stanno dimostrando con i fatti, a suon di gol, come dimostra l’aver schiantato il Milan nel derby, infliggendo ai cugini uno storico 5 a 1. La squadra di Inzaghi finora sembra una macchina perfetta, come raccontano i numeri: ben 14 gol fatti e 1 solo subito, con 5 vittorie su 5 e 15 punti in classifica.

Il Milan è tutto da valutare

Il Milan è riuscito a risollevarsi vincendo a San Siro contro il Verona, arrivando a 12 punti in classifica, con un secondo posto in solitaria. Non è tutto oro quel che luccica: la prestazione è stata poco esaltante, con tanti errori tecnici e un impianto di gioco che sembra lontano anni luce dalle prime 3 partite in campionato.

L’umiliazione subita dall’Inter ha aperto delle crepe, e gli infortuni hanno fatto il resto. Finora, però, i rossoneri sembrano gli unici attrezzati per dare un pizzico di filo da torcere alla capolista.

La Juventus è un’incognita

La vera incognita di quest’anno è la Juventus, soprattutto perché non gioca in Europa e dunque ha (in via teorica) tutto lo spazio per lottare per lo scudetto, approfittando delle fatiche altrui.

Purtroppo per i tifosi bianconeri, però, finora la Vecchia Signora non ha dato dei segnali confortanti. La sensazione è che si viaggi sullo stesso binario dello scorso anno, fatto di prestazioni esaltanti e di partite incredibilmente deludenti.

Come l’ultima, che ha visto la Juve perdere in casa del Sassuolo per 4-2, con due autogol tragicomici firmati da Szczesny e da Gatti. Nonostante questo è a 10 punti in classifica, quindi la situazione non è del tutto negativa.

Il Napoli fatica con Garcia

In casa Napoli è già partito l’allarme. La squadra non gioca come dovrebbe, e i calciatori di spicco della rosa sembrano non gradire il modus operandi del nuovo allenatore Garcia. Osimhen e Kvaratskhelia lo hanno già fatto intendere a chiare lettere, dando luogo a degli spiacevoli teatrini dopo la sostituzione nelle ultime giornate di campionato.

I campioni in carica quest’anno hanno collezionato soltanto 8 punti, con 2 vittorie, una sconfitta e 2 pareggi. Un percorso finora deludente, soprattutto alla luce del dominio mostrato lo scorso anno, che aveva portato all’attesissimo terzo scudetto della sua storia.

Stagione complicata per Lazio e Roma

I numeri delle romane sono impietosi: la Lazio si trova 15esima in classifica con 4 punti, mentre la Roma ha 5 punti in classifica. Entrambe, ad oggi, sarebbero in piena lotta per non retrocedere, ed è un fatto che ovviamente lascia perplessi.

I giallorossi non riescono a risalire la china, nonostante i gol di Lukaku, mentre i biancocelesti stanno pagando un mercato deficitario, visto che la mancanza di Milinkovic Savic si sta avvertendo eccome.

La speranza è che entrambe possano trovare un pizzico di continuità, e di fiducia nei propri mezzi, che sono comunque notevoli.