Rock Contest 2023, fase live con 30 artisti da tutta Italia

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

XXXV edizione per il Rock Contest, lo storico concorso per band e artisti emergenti organizzato da Controradio e presentato questa mattina, 12 ottobre, in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

A partire da martedì 17 ottobre inizierà la fase live con le 30 nuove proposte musicali provenienti da tutta Italia, selezionate tra 600 iscritti.

Oltre 15.000 euro di premi per la crescita professionale dei gruppi e una rete di festival, etichette, booking e osservatori professionali coinvolti. Gli appuntamenti con le ‘eliminatorie’ si terranno nel capoluogo toscano, al Glue Alternative concept space e al Combo social club.

Ospiti speciali della serata finale, il 25 novembre al Viper Theatre di Firenze, i New Candys, con la partecipazione esclusiva sul palco e in giuria di Cristian Bugatti, in arte Bugo.

Tra i tanti partner istituzionali che sostengono il Rock Contest c’è la Regione Toscana, che anche quest’anno dà il suo contributo e grazie al Fondo sociale europeo mette a disposizione due premi, la VII edizione del Premio Fondo Sociale Europeo/GiovaniSì e il premio Enrico Greppi ‘Erriquez’.

Con il progetto Giovanisì siamo impegnati a portare l’istituzione fuori dalle sue mura per dialogare con i più giovani e far conoscere le opportunità che la Regione offre loro per crescere in autonomia, sostenendo le loro ambizioni. Il Rock Contest ci dà una grande mano su questa strada.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha partecipato alla conferenza stampa nella sede della presidenza della giunta in piazza Duomo assieme al Direttore artistico del concorso Giuseppe Barone, il Direttore generale di Controradio Marco Imponente, la responsabile dell’Autorità di Gestione Pr FSE Elena Calistri.

Ha proseguito Giani:

Questo concorso è un’esperienza formidabile per valorizzare i nostri migliori talenti e i premi che mettiamo a disposizione grazie al Fondo sociale europeo sono un ulteriore contributo per tenere viva questa manifestazione e mettere in campo più efficacemente le nostre politiche.

Hanno dichiarato Giuseppe Barone, Direttore artistico della manifestazione, e marco Imponente, Direttore generale di Controradio:

La XXV edizione, un traguardo importante per una manifestazione come la nostra, che ogni anno scatta una istantanea delle nuove tendenze, cercandole proprio lì dove nascono, tra i gruppi più giovani e attenti, l’humus più vivo e creativo, le antenne che ci fanno scoprire in anteprima le tendenze pronte a germogliare ed esplodere rendendo dei giovanissimi musicisti i futuri professionisti della musica di domani. Giusto per citare alcuni fortunati esempi dalle ultime edizioni proprio questa estate la nostra Emma Nolde è stata chiamata da Levante come ospite per il suo concerto all’Arena di Verona, o Lamante, scoperta e lanciata dall’ultima edizione del Rock Contest, ha aperto tutte e tre le date dei Negramaro, tutte sold out, sempre all’Arerna di Verona, entrambe grazie al Rock Contest hanno trovato un booking che ha reso possibile questa cosa. Una formula che funziona e porta risultati immediati.

Al primo classificato per il Premio Rock Contest andranno 3.000 euro, al secondo 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia, e al terzo 500 euro.

Il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – VII edizione, 2.000 euro, riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione della Regione Toscana sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

A questo si aggiunge il premio Enrico Greppi ‘Erriquez’ – III edizione, 2.000 euro, messo in palio dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò.

Ad essere premiato il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Ha commentato la responsabile dell’Autorità di Gestione Pr FSE Elena Calistri:

Con il nuovo ciclo di programmazione FSE+ 2021-2027 il nostro lavoro è proteso all’incremento delle misure a favore dei giovani, per sostenerne istruzione, formazione, lavoro e l’inserimento nella società come cittadini proattivi e consapevoli. I due premi – ‘Fondo Sociale Europeo/GiovaniSì’ ed ‘Erriquez’ – si collocano nel solco di questi interventi prioritari. Sono un sostegno concreto all’evoluzione giovanile artistica e professionale e un importante veicolo per diffondere la conoscenza degli strumenti e delle opportunità che la Regione, grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, mette a disposizione dei più giovani.

In occasione della presentazione dell’edizione 2023 del concorso, è intervenuta anche la Vicesindaco di Firenze Alessia Bettini:

Un’iniziativa nella quale crediamo molto, perché riesce a valorizzare il talento dei giovani musicisti che spesso hanno difficoltà ad essere notati in una scena musicale sempre più complessa. Per questo, il palco di Rock Contest ogni anno rinnova la propria forza di promozione, dando anche risposta alla voglia di musica e cultura che c’è in città e che ha visto nell’Estate fiorentina una lunga serie di festival di grande qualità. È importante che queste realtà siano state coinvolte nella valutazione dei progetti in gara, contribuendo a innalzare ancora la qualità del concorso.

Provenienti da tutta l’Italia, da Brindisi a Trento, le 30 proposte che si esibiranno nelle prossime serate di selezione, a cui sarà possibile assistere in presenza o in diretta sui social, daranno vita a un caleidoscopio sonoro estremamente variegato, quest’anno equamente suddiviso tra l’uso della lingua italiana e di quella inglese.

I 30 progetti musicali selezionati sono: Duck Baleno (Verona), Matteo Michelangelo (Roma), Envoy (Roma), Andreotti (Foggia), Slebo (Terni), Lazzaro (Pistoia), Saul Project (Lucca), Cinder Swan (Matera), Brumale (Arezzo), All You Can Hate (Roma), Blue Tortugas (Trento), Sintesi Quotidiane (Firenze), Fioramonti (Lucca), The Stand (Firenze), Montecroce (Padova), Andrea Bambini (Pisa), Schiamazzi (Genova), Not my Value (Prato/Milano), The Red Stones (Torino), Humus (Trento), Fil Debet (Torino), Mecha Prjt (Roma), Alibi (Roma), Malva (Firenze), Punkcake (Arezzo), Edgar Allan Pop (Forlì/Cesena), Hyppoch (Trento), Elso (Milano), Migraine (Brindisi), Jester in Jail (Pesaro).

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolti musicisti affermati della scena indipendente italiana, direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival presenti in tutta la penisola, realtà discografiche, oltre ad agenzie di booking.

Sarà parte della giuria anche il pubblico in sala e quello delle dirette social Facebook e YouTube del Rock Contest, nonché sulle pagine web www.rockcontest.it e www.controradio.it, che potrà votare online.

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Publiacqua, sponsor B&C Speakers.