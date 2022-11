Scomparsa Alberto Zamperla: cordoglio del Presidente Ira di Leolandia

Riceviamo e pubblichiamo.

In merito alla scomparsa di Alberto Zamperla, il Presidente di Leolandia Giuseppe Ira dichiara:

Siamo profondamente colpiti e addolorati per la perdita di Alberto, stimato collega e grande imprenditore che, con la sua autentica passione per il mondo dell’intrattenimento e delle giostre, la sua genialità e la sua perseveranza, ha scritto la storia dei parchi divertimento nel mondo, dando lustro al made in Italy e regalando gioia e allegria a milioni di persone.

A partire dal 2007 abbiamo condiviso il rilancio di Minitalia e la nascita di Leolandia: devo molto alla sua esperienza, alle sue intuizioni e alla sua preziosa collaborazione.

La notizia della perdita è stata per me un fulmine a ciel sereno: solo il mese scorso lo ricordo, con il suo consueto entusiasmo, a Leolandia.

Mi unisco insieme a tutto lo staff del parco al dolore della famiglia, della moglie Paola e dei figli Antonio, Alessandro e Adriano nella certezza che sapranno tenere alta la memoria del loro grande papà.