Inaugurato con Ciro Ferrara, nel Largo della Cittadinza Attiva, il campo da calcio responsabile per l’ambiente e per il sociale: è il nuovo Scampia Stadium, realizzato grazie all’iniziativa ‘Lay’s®️ RePlay’, in collaborazione con UEFA Foundation for Children.