Riparte dalla terraferma la IV edizione di ‘Teatri in Blu’

Dal 28 agosto al 25 settembre cinque appuntamenti di teatro e musica a piazzetta Grotta a Cetara (SA)

Da venerdì 28 agosto e per tutti i venerdì di settembre, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec Spa, si rinnova per il quarto anno la sinergia tra Erre Teatro e l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara (SA) per la realizzazione di ‘Teatri in Blu’, rassegna pensata da Vincenzo Albano specificatamente per il borgo costiero e per le sue bellezze tanto uniche quanto emozionalmente globali.

Diversamente dalle prime tre edizioni, che hanno trovato un inedito e suggestivo palcoscenico in navigazione sulla tonnara Maria Antonietta, a causa dell’emergenza sanitaria questo quarto anno si declina esclusivamente sulla terraferma, in particolare nella caratteristica piazzetta Grotta.

Dice Vincenzo Albano:

Sentiremo senz’altro la mancanza della tonnara e della terrazza panoramica della Torre Vicerale, ma accettiamo la sfida di un tempo nuovo. L’edizione di quest’anno è un’occasione importante da cogliere, non per riprendere, ma per ricostruire.

Al via il 28 agosto con ‘E bastava un’inutile carezza a capovolgere il mondo’, per la prima volta in Campania, con Arianna Scommegna, attrice premio UBU 2014, e alla fisarmonica Giulia Bertasi. Lo spettacolo, con la regia di Massimo Luconi, sarà un viaggio nell’universo poetico di Piero Ciampi, personaggio d’eccezione e artista incompreso che reinventerà la nostra musica d’autore.

Il 4 settembre, ospiti di ‘Teatri in Blu’ saranno Claudio Morici, attore e autore di romanzi e racconti, e Ivan Talarico, cantautore, poeta, teatrante.

Lo spettacolo che li vedrà in coppia, ‘Freschibuffi e altre trasmigrazioni dell’anima’, ha debuttato a Roma all’Auditorium Parco della Musica davanti a un pubblico di oltre 500 spettatori, ed è stato in tour a Milano, Torino, Napoli, L’Aquila.

L’11 settembre si prosegue con le ‘Musiche Metropolitane’ di Lorenzo Kruger, cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino. Con questa formazione ha all’attivo più di mille concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana. Le sue performance come frontman di questa band sono note per essere provocatorie e irriverenti.

Il 18 settembre è anche la prima volta in Campania per lo spettacolo ‘Libertini Invisibili. Tondelli vs Calvino’, di e con Bebo Guidetti e Lodo Guenzi, rispettivamente beatmaker e voce dello Stato Sociale. Bebo e Lodo si confronteranno con due mostri sacri della letteratura italiana. Dall’incontro impossibile tra il mondo sfacciato di ‘Altri libertini’ e le raffinate fantasie combinatorie de ‘Le città invisibili’, nasce un reading che suona come la musica dello Stato Sociale: imprevedibile, sfrontato, geniale.

A concludere ‘Teatri in Blu 2020’, il 25 settembre, l’unica data in Campania degli appuntamenti speciali della cantautrice e scrittrice pesarese Maria Antonietta, dopo il lungo tour del reading musicale tratto dal suo primo libro ‘Sette ragazze imperdonabili’, edito da Rizzoli nel 2019, e conclusosi nella prestigiosa cornice della Prima Diffusa della Scala di Milano. L’artista condividerà con il pubblico una porzione del suo mondo: alcuni pensieri, qualche lettura e molte canzoni.

Tutti gli appuntamenti avranno prenotazione obbligatoria e biglietti disponibili fino a esaurimento posti, per garantire una serena e sicura partecipazione del pubblico.

Assicura l’Assessore alla Cultura e al Turismo Angela Speranza:

Nessuna deroga alle normative anti Covid, ma in questa estate tanto attesa quanto anomala c’è voglia di normalità, pur apparente. Il settore turistico e culturale non può che trarne beneficio. Per Cetara e per l’intera costiera rimane il canale di maggiore sviluppo economico.

Ingresso: €6,00

Per contatti:

329-4022021 – info@erreteatro.it

Si richiede l’uso della mascherina.