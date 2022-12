Rigassificatore Piombino (LI), no TAR a sospensiva

Il Presidente: ‘Sarebbe adesso opportuno trovare un livello di dialogo’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La decisione del TAR di non concedere la sospensiva rafforza la convinzione, che ho sempre avuto, di aver agito nella correttezza delle procedure previste e con un’istruttoria accurata dei documenti, delle deduzioni e controdeduzioni presentate, con prescrizioni che si sono accompagnate all’autorizzazione. Aspetto adesso con fiducia la decisione nel merito da parte dei giudici e l’udienza di discussione fissata per l’8 marzo.

Così il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nelle sue vesti di commissario straordinario nominato dal Governo sul rigassificatore di Piombino (LI).

Il TAR ha infatti oggi negato la sospensiva cautelare, chiesta dal Comune di Piombino, sull’ordinanza con cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai lavori per ospitare per tre anni nel porto della città la nave Golar Tundra di Snam, che dovrà entrare in funzione tra marzo ed aprile 2023.

Il TAR del Lazio ha ritenuto al momento “non sussistere i presupposti” per la concessione della sospensiva e che

all’esito della prima disamina della documentazione offerta, l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie.

Scrive ancora il TAR:

Sul fronte dei “paventati rischi per la pubblica incolumità risultano, allo stato, privi di attualità” anche perché prima dell’entrata in servizio della nave dovranno essere acquisiti il Rapporto di sicurezza definitivo e l’autorizzazione integrata ambientale.

Conclude Giani: