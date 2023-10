Riese Pio X (TV), video emozionanti della fiaccolata dal drone

Giornate storiche per la cittadina veneta, prosegue la peregrinatio corporis con migliaia di persone in arrivo ogni giorno

Riceviamo e pubblichiamo.

Ieri sera, 10 ottobre, la prima processione ‘aux flambeaux’ dal giardino del municipio di Riese Pio X (TV) al santuario delle Cendrole.

Un momento emozionante, con le vie del paese illuminate dalle fiamme; il serpentone dei fedeli poi si è avviato verso il Curiotto. Spettacolari anche le videoproiezioni durante il tragitto.

Fino a domenica 15 sarà possibile visitare l’urna di Pio X presso il Santuario della Madonna delle Cendrole, prenotando o recandosi direttamente al punto di accoglienza.

È la prima volta nella millenaria storia della Chiesa che accade una peregrinatio a tappe delle reliquie di un Santo, Pio X ha fatto questo dono alla sua terra.

Riese attendeva l’evento da decenni e si è preparata a lungo per dare il ‘bentornato’ al proprio compaesano attraverso una fitta rete di opere pubbliche, culminate con il restauro conservativo della casa museo di Bepi Sarto.

Oggi è prevista anche la visita di Franco Pascale, fondatore del Museo Ruggiero Leoncavallo in provincia di Cosenza; il museo è dedicato ad un artista che molto amò Pio X, tanto da dedicargli la sua Ave Maria, composta per raccogliere fondi, al fine di aiutare gli abitanti di Montalto Uffugo, sede del museo, e le necessarie riparazioni al Duomo della Madonna della Serra, rimasti sensibilmente coinvolti dal terremoto, verificatosi in Calabria, nella notte tra il sette e l’otto di settembre 1905.

Il programma della settimana è fitto. Molta attesa per le processioni, le prossime saranno domani e venerdì alle 20:45, anticipate dalla messa alle ore 20:00, saranno presiedute dal vescovo Michele Tomasi e animate dai diversi vicariati della Diocesi.

Saranno eventi molto partecipati e resi unici dalle candele e dai canti. La loro scia di luce dal centro storico, attraverso il sentiero del Curiotto, sarà davvero emozionante.

Da segnalare anche il ritrovo di tutti gli amministratori pubblici, fissato per il 13 ottobre: raduno davanti al municipio sulle 10 di mattina, partenza per il pellegrinaggio sulle 10:30 e alle 11:00 la benedizione del parroco.

Interessante anche il ritrovo della Fraternità di Pio X, sabato 14 ottobre: saranno circa 700 fedeli tra i più devoti al Santo, si troveranno alle 9 a Vallà per la messa e poi si avvieranno al pellegrinaggio verso Cendrole.

Per chi ama gli stemmi d’epoca, imperdibile poi la presenza di 50 tra cavalieri e dame sabato pomeriggio, sono i rappresentanti dei Cavalieri del Santo Sepolcro.

Ancora, da evidenziare l’impegno della parrocchia di Tombolo: arriveranno a piedi da casa loro sabato pomeriggio, in un vero e proprio pellegrinaggio tra le strade che un tempo Bepi Sarto percorreva col carretto o a piedi.

Ma chi vorrà, potrà visitare Riese anche in solitaria, creandosi un proprio percorso, non è necessario prenotare. Tutte le informazioni su www.papapiox.it.

Una volta giunti alle Cendrole, dopo aver pregato all’urna del Santo, è interessante osservare nel dettaglio l’altare ellittico pensato per la teca, un basamento di 530×405 centimetri e per un’altezza di 85 centimetri collocato al centro della chiesa delle Cendrole.

Sul perimetro si svilupperà una raggiera di 188 listelli lignei a scandire, come una linea del tempo, gli anni trascorsi dalla nascita di Pio X, 1835, fino ad oggi.

L’intero allestimento sarà di color bianco; solo 19 listelli avranno una finitura in rovere naturale, ad indicare 19 momenti salienti della vita di san Pio X.

Ricordiamo che per accedere al Santuario delle Cendrole è necessario accreditarsi presso il punto accoglienza sito davanti alla Scuola primaria di Riese, via Merry del Val, a ridosso del parcheggio principale dell’Oratorio: al punto accoglienza viene consegnato il kit del pellegrino e il pass per entrare, gratuitamente.

Prima di iniziare il pellegrinaggio, dal centro di Riese alle Cendrole sono circa 1.700 metri; ci sono punti di sosta e ristoro nel tragitto, è prevista una introduzione spirituale alla fonte battesimale in cui lo stesso Pio X ricevette il sacramento.

Un servizio navetta è disponibile per chi abbia difficoltà a camminare.

Per chi arriva in auto a Riese, è consigliato l’utilizzo dei parcheggi di via Bembo, di via Monte Tomba e via Castellana.

Il calendario degli eventi

Mostre

Fino al 15 ottobre, presso sala mostre Barchessa Zorzi, a Riese Pio X la mostra di Francesco Sartor ‘Lo scultore di Pio X’. Inaugurazione mostra: ore 11:30.

Fino al 22 ottobre presso l’Asilo parrocchiale di Riese Pio X il presepio Artistico dedicato a Pio X. Organizzano gli Amici del Presepio di Riese Pio X. In contemporanea, resso l’oratorio di Riese Pio X la Mostra d’arte ‘I luoghi e il tempo che hanno visto la presenza di Pio X’. Organizza il circolo del collezionismo ‘Giuseppe Sarto’.

Ottobre

Domenica 15, ore 15:30, Santuario della Madonna delle Cendrole, solenne Celebrazione eucaristica conclusiva presieduta da S. Em. Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, aperta a tutti.

Lunedì 16 alle 20.45 presso la Chiesa parrocchiale, Riese Pio X il Viaggio nella musica organistica italiana tra ‘800 e ‘900. Concerto di chiusura della Peregrinatio Corporis con l’organista Nicola Cittadin. Organizza il Conservatorio A. Steffani.

Novembre

Domenica 5 alle 20:45 presso Casa Riese, il concerto in ricordo del Papa compositore. Si esibisce l’Asolo Chamber Orchestra dell’Istituto musicale Malipiero

Domenica 5 alle 11:30. Presso la Stazione ferroviaria di Mantova l’intitolazione della stazione ferroviaria di Mantova a San Pio X, organizza la Diocesi di Mantova

Sabato 25 e domenica 26 presso Casa Riese, ci sarà il convegno ‘Pio X, un papa per la musica’ organizzato dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Dicembre

Domenica 3 alle ore 20:30 è in programma la Chiusura delle Celebrazioni per il 120° Anniversario dell’elezione di Papa Pio X con un concerto di Georg Friedrich Haendel – Messiah. Orchestra da Camera Lorenzo Da Ponte. Direttore, Roberto Zarpellon. Organizza il Comitato diocesano.