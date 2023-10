Lazio, Rinaldi: ‘Bene risorse per Pronto Soccorso Rieti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Gli oltre 7 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti contribuiranno notevolmente a garantire un migliore accesso ai servizi sanitari di alta qualità.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Ha concluso l’Assessore Rinaldi:

L’ampliamento e la ristrutturazione del Pronto Soccorso, il potenziamento delle attrezzature elettromedicali, con particolare attenzione alle aree della diagnostica delle immagini e del blocco operatorio, saranno fondamentali per affrontare situazioni di emergenza e fornire cure di alto livello.

Si tratta di un investimento significativo, di una risposta che il territorio attendeva da troppo tempo.

Come Giunta regionale continueremo a lavorare duramente per offrire ai cittadini servizi adeguati in ogni ambito, nel caso specifico nella sanità.