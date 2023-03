Regione Toscana, sì a soppressione 6 passaggi a livello Empoli – Chiusi

Giani e Baccelli: ‘Un intervento utile e atteso’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È favorevole il parere che la Regione Toscana esprimerà nella Conferenza dei servizi riguardo alla soppressione di sei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Empoli – Chiusi, situati tutti nel comune di Rapolano Terme (SI).

Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle infrastrutture e ai trasporti, Stefano Baccelli.

Affermano il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore Baccelli:

Siamo convinti che si tratti di un intervento utile e atteso, che permetterà di fluidificare la circolazione nella zona, sia quella viaria che i collegamenti ferroviari attraverso una velocità di esercizio più sostenuta. Occorre sottolineare che tutti gli interventi sono stati oggetto di condizioni, prescrizioni, raccomandazioni, adeguamenti e indicazioni contenute nei pareri acquisiti dal Comune di Rapolano Terme, dalla Provincia di Siena, da ARPAT, dal Settore Logistica e Cave e dal Genio Civile Toscana Sud. L’eliminazione dei sei passaggi a livello e la realizzazione di sottopassi con l’utilizzo di viabilità alternative opportunamente adeguate, porterà un sicuro beneficio per il centro abitato di Rapolano.

Gli interventi riguarderanno i passaggi a livello posti ai chilometri 207+596, 209+310 in contrada Ficaiole, 210+160 anch’esso in contrada Ficaiole, 210+966, 214+101 e 215+251 situato in località Pieve Vecchia e saranno effettuati a cura e spese di Rete Ferroviaria Italiana spa mentre al Comune di Rapolano Terme è affidato il compito di provvedere all’attività di controllo della conformità dei lavori rispetto al progetto che verrà approvato da RFI.

In sostituzione del passaggio a livello al chilometro 214+101 sulla via provinciale nord, verranno realizzati due sottopassi, uno pedonale sempre alla stessa altezza e uno carrabile al chilometro 214+281.

Gli altri interventi in programma consisteranno nel ripristino e nell’adeguamento della viabilità privata campestre e di quella agricola.