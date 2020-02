Raffaella Castaldi: dal teatro a YouTube per un progetto sui DSA

Oggi vi presento una bellissima e talentuosa artista, Raffaella Castaldi. Una donna che è riuscita a trarre dalle sue esperienze di crisi esistenziali delle grandi opportunità per metterle al servizio degli altri. Avere la capacità di trasformare la criticità in creatività è un dono molto prezioso.

Ci racconti della tua carriera artistica?

Ciao Mena, sono felicissima di poter essere tua ospite. La mia carriera comincia per passione e per necessità. Ho sempre amato il teatro e la recitazione ma non trovavo mai il modo per iniziare, poi, dopo la separazione dal mio ex marito, decisi farmi seguire da uno psicologo per superare le mie profonde paure e lui mi suggerì un corso di teatro, per imparare a prendere il mio spazio e non restare sempre dietro le quinte.

Mi iscrissi ad una prima scuola ma non la completai, finché non entrai in quella del Maestro Giampiero Notarangelo, il Teatro Denza di Napoli, che mi ha permesso di conoscere alcuni miei limiti e mi ha insegnato a superare quelli che già sapevo.