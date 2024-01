‘Processo Galileo’ al Teatro Vascello

In scena a Roma dal 19 al 27 gennaio

Dal 19 al 27 gennaio, dal martedì al venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00 e domenica ore 17:00 presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Processo Galileo’ di Angela Demattè e Fabrizio Sinisi,

dramaturg Simona Gonella, regia Andrea De Rosa, Carmelo Rifici con Luca Lazzareschi, Milvia Marigliano e con Catherine Bertoni de Laet, Giovanni Drago, Roberta Ricciardi, Isacco Venturini.

Scene Daniele Spanò

costumi Margherita Baldoni

progetto sonoro GUP Alcaro

una produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, LAC Lugano Arte e Cultura, Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale in collaborazione con Associazione Santacristina Centro Teatrale

Durata: 100′

‘Processo Galileo’, uno spettacolo che ci invita a riflettere sul rapporto che abbiamo con la verità scientifica, sulla relazione tra scienza e potere e infine sul concetto del mistero, qualcosa che percepiamo, ma ancora non conosciamo, qualcosa con cui il teatro si trova da sempre ad avere a che fare.

‘Processo Galileo’ indaga la figura e il pensiero del celebre scienziato toscano e lo fa partendo dalla sua vita, dagli atti del processo che subi’ e dalla sentenza della Santa Inquisizione.

La scrittura densa dei due autori, che sviluppa la narrazione in tre sequenze, ciascuna delle quali corrisponde ad altrettanti processi, attraverso spostamenti temporali indaga i destini e gli interrogativi del mondo contemporaneo.

‘Processo Galileo’ si compone di tre storie, tre momenti uniti in un unico spettacolo. Un prologo, ambientato nel passato storico in cui avviene l’abiura. Un presente, nel quale una giovane donna, madre e intellettuale, è chiamata a raccontare.

Un futuro, nel quale ogni realismo si sgretola e i personaggi diventano le voci di un’invettiva contro un Galileo che non è più visto come solo l’imputato di un tribunale ecclesiastico, ma come il portavoce di un processo storico e culturale.

Info e prenotazioni solamente tramite Card Libera e Card Love o tramite abbonamenti e card acquistati in precedenza promozioneteatrovascello@gmail.com

Biglietti:

Intero 25 euro

Ridotto over 65: 20 euro

Ridotto Cral/Enti convenzionati: 18 euro

Ridotto studenti, studenti universitari, docenti e operatori delle scuole di teatro, cinema e danza 16 euro – gruppi di almeno 10 persone 16 euro a persona.

È possibile acquistare i biglietti, abbonamenti e card telefonicamente 065881021 con carta di credito e bancomat abilitati, acquista tramite bonifico bancario a favore di Coop. La Fabbrica dell’Attore E.T.S. Banca Intesa San Paolo ag. via G. Carini 32 di Roma c/c 3842 ABI 03069 CAB 05078 iban IT89V0306905078100000003842. acquista on line