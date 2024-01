L’arzanese Giuseppe De Rosa convocato dal Club Italia Allargato

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuova convocazione azzurra ad Arzano (NA). Questa volta a fornire un atleta al Club Italia Allargato è la leva maschile.

Giuseppe De Rosa, centrale, classe 2008, è stato convocato per il collegiale da lunedì 22 gennaio a mercoledì 24 gennaio, che avrà luogo al PalaVesuvio del quartiere Ponticelli, nella zona ad est di Napoli.

Spiega Antonio Piscopo:

Anche la Pallavolo Maschile si fa largo ad Arzano. Un progetto coraggioso iniziato per scommessa con Enzo Sorbo, un tecnico dalle grandi doti umane e tecniche. Poi il Covid e la ripresa con il nuovo tecnico Francesco D’Aria, icona della pallavolo napoletana maschile.

La convocazione arriva su segnalazione dei selezionatori regionali Massimo Monfreda e Michele Leone e consentirà a Giuseppe De Rosa di essere visionato direttamente dal Direttore tecnico Ferdinando De Giorgi alla presenza del coordinatore tecnico Vincenzo Fanizza.

Il Club Italia Allargato prevede l’osservazione di tre gruppi di atleti che sosterranno gli allenamenti secondo il programma stabilito dagli organizzatori. De Rosa è stato inserito nel secondo gruppo e sarà al lavoro nei primi due giorni.

Conclude Antonio Piscopo:

In bocca al lupo a Giuseppe De Rosa e a tutti gli altri ragazzi che saranno impegnati in questo collegiale. La presenza del direttore tecnico De Giorgi, che è stato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, sarà uno stimolo ulteriore per impegnarsi negli allenamenti.