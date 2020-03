Presidio Ospedaliero Veterinario di Napoli chiuso al pubblico

Salvo nuove disposizioni, riaprirà l’11 aprile 2020

Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore Lucia Francesca Menna con delega alla Salute del Comune di Napoli informa la cittadinanza che in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali e Regionali in materia di Sanità Pubblica Veterinaria dettate per fronteggiare il contagio interumano da Covid-19 è stato disposta dall’ASL Veterinaria la chiusura al pubblico del Presidio Ospedaliero Veterinaio sino al 10 aprile p.v. salvo nuove disposizioni.

Pertanto sono rinviate tutte le attività definite “procastinabili” e che richiedono, sostanzialmente la movimentazione di persone, in particolare:

➢ anagrafe canina e applicazione di microchip;

➢ rilascio di certificazioni sanitarie e/o passaport per animali da compagnia salvo il caso di imminente, inderogabile e comprovata partenza, accertata mediante esibizione del titolo reale di viaggio, es. biglietto aereo in corso di validità;

➢ movimentazioni anagrafiche, assicurate solo ed esclusivamente mediante utilizzo di posta elettronica;

➢ sterilizzazione programmate dei gatti afferenti a colonie feline censite.

Vengono regolarmente assicurate le attività istituzionali definite “non procastinabili” in quanto rientranti nei servizi pubblici essenziali ed erogate ESCLUSIVAMENTE dal personale veterinario e tecnico in forza al Presidio Ospedale Veterinario:

➢ profilassi rabbia – la dovuta visita domiciliare degli animali morsicatori può essere temporaneamente sostituita con intervista telefonica, limitando pertanto lo spostamento delle persone;

➢ cattura dei cani vaganti e loro sterilizzazione;

➢ soccorso degli animali senza padrone sul territorio metropolitano con relative degenze sanitarie;

➢ restituzione di cani di proprietà cattura per finalità di benessere animale;

➢ adozione degli animali senza padrone laddove la prolungata permanenza del soggetto in degenza sanitaria possa comprometterne il benessere;

➢ recupero delle spoglie di animali sul territorio;

➢ eventuali emergenze veterinarie segnalate dalle Forze dell’Ordine.

