Premio Nazionale ‘Serra – Campi Flegrei’ 2024. Aperto il bando

Resterà aperto fino a giovedì 29 febbraio 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Teatro Serra di Napoli indice il 4° Premio Nazionale ‘Serra – Campi Flegrei’ alla vocazione teatrale nell’arte del monologo. Due le sezioni di gara: Autori e Attori.

Possono partecipare artisti, professionisti e non, senza limiti di età, con testi di ogni genere, in italiano o dialetto, edito, inedito, rielaborato, di autore noto e non di massimo 5 cartelle e durata compresa fra 4 e 7 minuti.

Il bando si chiuderà il 29 febbraio 2024.

Contatti e iscrizioni: teatroserra@gmail.com e 347-8051793.

Nel corso delle audizioni, che si svolgeranno tra aprile e maggio 2024 presso la sede dello spazio teatrale a Fuorigrotta, in via Diocleziano 316, una Giuria Selettiva composta da professionisti dello spettacolo, sceglierà sette finalisti – tre Autrici/Autori e quattro Attrici/Attori – per la serata conclusiva di lunedì 7 ottobre 2024 sempre presso la sede del Teatro.

Durante l’evento una Giuria Onoraria, composta da addetti ai lavori e personalità della cultura e dell’informazione, decreterà il vincitore di ciascuna sezione, che si aggiudicherà una somma in denaro pari a 500 €.

L’iscrizione prevede un versamento, pari a 40 €, per le spese di segreteria.

La partecipazione a più sezioni contemporaneamente, versando un’unica quota è ammessa solo nel caso in cui un candidato attore, sia anche autore del testo in gara. In tutti gli altri casi, per ogni artista è prevista una quota di iscrizione, a ciascuna sezione del concorso.

L’intera iniziativa, gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.

Contatti:

teatroserra@gmail.com

347-8051793