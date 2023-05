Premiati Hal Quartièr e Dipinto, giovani talenti della musica napoletana

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

‘We come from Napoli’ è la seconda tappa dell’iniziativa organizzata dalla rivista di settore Billboard Italia per selezionare giovani talenti del panorama musicale italiano.

Dopo la serata milanese, a Palazzo Cavalcanti si è svolto ieri pomeriggio, 12 maggio, l’incontro coi cantanti e i rapper napoletani, condotto dal critico Federico Vacalebre.

I due vincitori della competizione collegata all’evento – i giovani napoletani Dipinto e Hal Quartièr, premiati per l’innovazione musicale e per il racconto del territorio – sono stati insigniti dal Sindaco Gaetano Manfredi della targa della Città di Napoli.