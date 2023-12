Porto Turistico Capri: affidamento in house per 10 anni alla PTC

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consiglio comunale di Capri (NA) ha approvato all’unanimità l’affidamento in house del servizio di gestione del Porto turistico per i prossimi 10 anni alla società PTC – Porto turistico di Capri spa, presieduta da Giancarlo Cangiano.

Spiega Cangiano:

L’affidamento in house del porto turistico alla nostra società è una notizia importante e che ci dà grande soddisfazione.

Abbiamo portato a termine un iter complesso e innovativo in soli otto mesi, una scelta motivata dalla grande importanza che l’infrastruttura ricopre per il territorio e in termini di coesione sociale per l’Isola di Capri.

Ringrazio per il lavoro svolto tutto il nostro staff amministrativo, lo Studio Soprano nel ruolo di account legale, la multinazionale KPMG, insieme alla quale abbiamo predisposto il piano pluriennale della nostra società, e, naturalmente, il Sindaco di Capri Marino Lembo e l’Assessore con delega allo sviluppo del Porto Turistico, Paola Mazzina, per il lungo e produttivo lavoro portato avanti insieme in questi mesi.